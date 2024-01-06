Estetikleriyle Bambaşka Birine Dönüşen Meryem Uzerli'nin Kim Kardashian'ın İzinden Gittiği Ortaya Çıktı!
Estetikleriyle Bambaşka Birine Dönüşen Meryem Uzerli'nin Kim Kardashian'ın İzinden Gittiği Ortaya Çıktı!
Biz onu her haliyle sevsek de estetiklerine bir türlü alışamadığımız Meryem Uzerli'nin estetik doktoru, bu işin pirinin doktoru çıktı... Gelin, detaylara beraber bakalım! 😂
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Canımız Hürremimiz, bir döneme Muhteşem Yüzyıl'daki inanılmaz performansıyla damga vurmuş Meryem Uzerli, bizim ilk zamanlarda güzelliğine ayılıp bittiğimiz haline artık hiç benzemiyor.
Biz yine de onu çok seviyoruz tabii ama zaman içerisinde geçirdiği değişim hepimizin dikkatini çekti, dillere de fena düştü. Düzenli olarak!
Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturan Meryem Uzerli, bu sefer estetik doktoruyla gündeme geldi.
Estetiğe ilk başladığı zamanlara kıyasla şimdilerde nispeten daha iyi gözüken Meryem Uzerli'nin doktorunun estetiğin kraliçesi Kim Kardashian'ın doktoru olduğu ortaya çıktı!
Timelessmag'in şahin gözleri sağ olsun, Meryem Uzerli'nin de Kim Kardashian'ın hatta tüm Kardashian'ların doktoru Simon Ourian'ın müdavimi olduğunu öğrendik.
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Üstelik ciddi ciddi videosu da var yani! Bunca zamandır biz uyuyormuşuz sadece...
E bir yerde tebrik de etmek lazım Meryem'i, bir işi yapacaksan en iyisini yap derler ya Meryem de kıymış paraya bu işin uzmanının doktorunu tercih etmiş!
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