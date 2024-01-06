Reşit Bozdağ Eski Sevgilisi Melis Buse Betkayan'ın Çocuğunu Aldırdığını İddia Etti! Çığlıklarla Yardım İstedi
Reşit Bozdağ Eski Sevgilisi Melis Buse Betkayan'ın Çocuğunu Aldırdığını İddia Etti! Çığlıklarla Yardım İstedi
Toksik ilişkide zirveyi gören Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ bir ayrılıp bir barışmaları ile sürekli gündemdeler. Hatta ünlü çift geçtiğimiz günlerde bir şarkı bile çıkarttı. Ancak yine ayrılan çift 'artık bu kadar da olmaz' denilen bir tartışma içerisine girdi.
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Yıllar önce Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren Melis Buse Betkayan'ı birçoğumuz tanıyoruz. Betkayan, programdaki agresif ve kavgacı tavırlarıyla öne çıkmıştı hatırlarsanız.
Nasıl bir ilişki yaşayacağını yıllar önce Kısmetse Olur'da görmüş olsak da evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile ilişkisini hiçbirimiz tahmin edememiştik.
Şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bu ilişki her "daha kötü olamaz" dediğiniz de daha da kötü oluyor.
Ünlü çift geçtiğimiz günlerde birlikte bir klip yayınlayınca biz de bu sıralar her şey yolunda zannetmiştik.
Ta ki Reşit Bozdağ'ın yardım çığlıklarını duyana kadar...
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Melis Buse Betkayan ile yine ve yeniden ayrılan Reşit Bozdağ'ın zehir zemberek sözleri gündemde resmen bomba etkisi yarattı.
Bozdağ paylaştığı videoda Betkayan'ın kendisinden habersiz çocuk aldırdığını açıkladı.
"Bana sormadan canıma kıydılar" cümleleriyle gündeme gelen Bozdağ, yardım çığlıklarını sosyal medyadan paylaştı.
"Recep Tayyip Erdoğan duy beni, çocuğumu aldılar" çığlıklarıyla video paylaşan Reşit Bozdağ bu işin peşini bırakacak gibi görünmüyor.
Kürtaj iddiasıyla ortalığı aleve veren Bozdağ'a sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. 3 çocuk babası olan Reşit Bozdağ'ın kendi çocukları ile hiç ilgilenmiyor olması da eleştirilerin odağı oldu.
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Bu ikili daha neler yaşayacak inanın biz de bilmiyoruz. Bekleyip görelim!
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