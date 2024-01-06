Reşit Bozdağ Eski Sevgilisi Melis Buse Betkayan'ın Çocuğunu Aldırdığını İddia Etti! Çığlıklarla Yardım İstedi

Toksik ilişkide zirveyi gören Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ bir ayrılıp bir barışmaları ile sürekli gündemdeler. Hatta ünlü çift geçtiğimiz günlerde bir şarkı bile çıkarttı. Ancak yine ayrılan çift 'artık bu kadar da olmaz' denilen bir tartışma içerisine girdi.

Detaylar...