Usta Sanatçı Demet Akbağ'dan Şaşırtan Estetik İtirafı: "Vaktizamanında Yaptırdım"
Usta Sanatçı Demet Akbağ'dan Şaşırtan Estetik İtirafı: "Vaktizamanında Yaptırdım"
Son dönemde estetik ya da küçük müdaheleler diye geçen işlemler oldukça popüler bir hale dönüştü. Özellikle ekran önünde olan ünlü isimler, dış görünüşlerine daha fazla önem göstermeleri sebebiyle bu işlemlere yönelebiliyor. Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Demet Akbağ ise estetik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ve bir itirafta bulundu.👇
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Türk sinema ve dizi dünyasının başarılı oyuncusu Demet Akbağ, komediden tutun drama kadar her karakteri hakkıyla oynayan oyuncularımızdan biri.
Uzun süre ekranlardan uzak kalan Demet Akbağ, 'Sandık Kokusu' dizisi ile ekranlara geri dönüş yaptı. Akbağ; Özge Özpirinççi, Metin Akdülger, Necip Memili ve Seda Türkmen gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip dizide, 'Filiz' karakterine hayat veriyor.
Sibel Arna'nın programına konuk olan Demet Akbağ, samimi açıklamalarda bulundu. Saçının hiçbir işleme dayanmadığını söyleyen Akbağ, oynadığı dizide peruk kullandığını söyledi. Ayrıca Akbağ, sadece şu an oynadığı dizi için değil bütün projelerinde peruk kullandığını itiraf etti.
Konu saçtan açılınca Sibel Arna, güzel oyuncuya "Yüzünüze bir şey yaptırırken güvenmekte zorlanıyor musunuz?" diye bir soru yöneltti.
Demet Akbağ, en son 10 yıl önce bir gala öncesi estetik yaptırdığını söyledi;
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Akbağ, "O günden sonra hiç elletmedim. Yaklaşık 10 yıldır o maddelerin, dolguların hiçbiri bende yok. Her şey yerli yerinde" diyerek sözlerini tamamladı.
İşte o anlar;
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