Usta Sanatçı Demet Akbağ'dan Şaşırtan Estetik İtirafı: "Vaktizamanında Yaptırdım"

Son dönemde estetik ya da küçük müdaheleler diye geçen işlemler oldukça popüler bir hale dönüştü. Özellikle ekran önünde olan ünlü isimler, dış görünüşlerine daha fazla önem göstermeleri sebebiyle bu işlemlere yönelebiliyor. Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katılan Demet Akbağ ise estetik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ve bir itirafta bulundu.👇