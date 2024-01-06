Mehmet Ali Erbil, Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Gülseren Ceylan ile Barışınca Goygoycuların Diline Fena Düştü

Çapkınlıklarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la 4 aylık bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki her ne kadar bitmiş olsa da çiftin iletişimi hiç kopmamıştı. İki gün önce ise ilişkilerini bir şans daha veren Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 👇