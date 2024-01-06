Mehmet Ali Erbil, Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Gülseren Ceylan ile Barışınca Goygoycuların Diline Fena Düştü
Mehmet Ali Erbil, Evliliğin Eşiğinden Döndüğü Gülseren Ceylan ile Barışınca Goygoycuların Diline Fena Düştü
Çapkınlıklarıyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la 4 aylık bir ilişki yaşamıştı. Bu ilişki her ne kadar bitmiş olsa da çiftin iletişimi hiç kopmamıştı. İki gün önce ise ilişkilerini bir şans daha veren Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 👇
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Hatırlarsanız Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la evlilik kararı almıştı.
Ancak Mehmet Ali Erbil, o dönem sevgilisi Gülseren Ceylan için 'İstekleri hiç bitmiyordu' demişti. Ve ikili geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı.
Bu ayrılığın üstüne Mehmet Ali Erbil yine durmamı ve çapkınlığa devam etmişti. Gülseren Ceylan'dan sonra Erbil'in adı kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile anılmıştı.
Bu süreçte Mehmet Ali Erbil ile hiçbir zaman iletişimi koparmayan Gülseren Ceylan, Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Mehmet Ali Erbil ile asla diyalog kurmayacağını açıklamıştı.
Bu sözünü çabuk unutan Gülseren Ceylan, asla konuşmam dediği Mehmet Ali Erbil'in barışma isteğini kabul etti.
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Bu barışmanın ardından ikiliden birlikte fotoğraf da gecikmedi. İlişkilerine bir şans daha veren çiftin fotoğrafına kısa sürede yorum yağdı.
1. Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım...😂👇
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