Transformers Filmleriyle Tanınan Shia LaBeouf Papaz Olma Yolunda İlk Adımlarını Attı!

Ünlü Hollywood oyuncusu Shia LaBeouf, sinema kariyeri ve özel hayatıyla gündemde sık sık yer alıyor. Transformers filmlerinin hafızalara kazınan oyuncusu geçtiğimiz günlerde diyakoz yani papaz yardımcısı olma yolunda bazı adımlar attı. Gelin Shia LaBeouf'u magazin konusu eden olaylara hep birlikte bakalım.