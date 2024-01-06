Transformers Filmleriyle Tanınan Shia LaBeouf Papaz Olma Yolunda İlk Adımlarını Attı!
Transformers Filmleriyle Tanınan Shia LaBeouf Papaz Olma Yolunda İlk Adımlarını Attı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/687556/...
Ünlü Hollywood oyuncusu Shia LaBeouf, sinema kariyeri ve özel hayatıyla gündemde sık sık yer alıyor. Transformers filmlerinin hafızalara kazınan oyuncusu geçtiğimiz günlerde diyakoz yani papaz yardımcısı olma yolunda bazı adımlar attı. Gelin Shia LaBeouf'u magazin konusu eden olaylara hep birlikte bakalım.
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Sinema kariyeri boyunca Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı, üç Transformers filmi, İtiraf (Nymphomaniac) ve Fury filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Shia LaBeouf, son aylarda magazin gündeminde adı sıkça anılan biri.
Amerikalı aktör, eski müzisyen sevgilisi FKA Twigs'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. FKA Twigs, Shia LaBeouf'u kendisine kasten cinsel hastalık bulaştırdığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmişti.
Katolik bir babayla Yahudi bir annenin çocuğu olan LaBeouf şu sıralar diyakoz yani papaz yardımcısı olmak istemesiyle gündemde. Independent'in haberine göre Shia LaBeouf, 31 Aralık'ta Kaliforniya'da bir papaz ayinine katıldı.
Burada konfirmasyon (vaftiz edilen birinin vaftizinin güçlendirilmesi) edilen LaBeouf'un neden papaz yardımcısı olmak istediği iddiaları arasında son oynadığı 'Padre Pio' filminde genç bir rahibi canlandırmış olması var.
2022 yılında gösterime giren biyografi türündeki 'Padre Pio', genç bir rahip olan Padre Pio'nun İtalya'nın ücra bir bölgesindeki Capuchin manastırında görev almasını konu alıyor. Filmde rahibin kendi kişisel sorunlarıyla mücadele etmesi ve Katolikliğin en saygı duyulan isimlerinden biri haline gelmesi anlatılıyor.
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Shia LaBeouf, Transformers serisinde Megan Fox ile başrolleri paylaşmıştı. Bakalım 'papaz efendi' olma yolunda emin adımlarla ilerlerse onun dönüşümü (transformasyonu) nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.
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