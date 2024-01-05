Kim Kardashian Kanye West'in Yeni Eşi Bianca'nın Kıyafetlerini Kopyalamakla Suçlandı! Bu Kadarı da Tesadüf mü?
Kim Kardashian Kanye West'in Yeni Eşi Bianca'nın Kıyafetlerini Kopyalamakla Suçlandı! Bu Kadarı da Tesadüf mü?
Kim Kardashian eski kocası Kanye West'in yeni karısı Bianca Censori ile benzer kıyafetlerle görüntülenince 'kıskanıyor' iddiaları çığ gibi büyüdü. Detaylar içeriğimizde👇
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Kim Kardashian ve Kanye West ikilisi en çok konuşulan ve magazine gündeminde yer tutan çiftlerden biriydi hatırlarsanız.
2014 yılında evlenen çiftin 2022 senesinin sonunda dört çocuğu olmasına rağmen boşanması ilgi çekmişti.
Göz önünde yaşanan bu ilişkinin ayrılıkları da tabii ki skandallarla doluydu, servetlerini nasıl paylaşacakları bile ikili arasında olay olmuştu.
Boşanmanın ardından 42 yaşındaki Kanye West 27 yaşındaki Bianca Censori ile dünyaevine girdi. Bu ikili de en az Kim ve Kanye ikilisi kadar ilgi çekmeyi başardı, şimdilerde giyimleriyle sürekli gündemdeler zaten.
Bildiğimiz gibi Kardashian'ın kendisine ait bir giyim markası var fakat geçtiğimiz gün, kendisinin eski kocasının yeni eşi olan Bianca'nınkine çok benzeyen bir kombin yapması olay yarattı.
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Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. Bianca çok daha tatlı.
2. Taklitçi kim aptal görünüyor ve o uzun palto için çok kısa lol
3. Bianca çok güzel... kıyaslanamaz. Bianca için üzülüyorum. Kanye tarafından beyni yıkanmış gibi hissediyorum. Umarım durum böyle değildir ama... öyle görünüyor.
4. Kim'in kimseyi taklit etmesine gerek yok.
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5. Bianca çarpıcı bir doğal güzellik. Tarzı Kim'inkinden 1000 seviye yukarıda, kıyaslanamaz bile.
6. “ Kışın kürk giymek. Çığır açıcı" 😂😂
7. 🤣🤣 ikisi de kürk şapka takan ilk kişi değil.
8. Isn’t this family known for copying??
9. Kim'in bir tane bile orijinal fikri var mı?
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10. Onunla yarışamayacağın tek şey yaşı Botoks dolgusu yaptırabilirsin ama asla Bianca kadar genç görünemezsin
11. why is Kim trying to look like her ex's current..........time to move on already!! poor Bianca though....we can see her panties bc her boyfriend wants her to be seen as a sex object:(
12. Kim "bir şeylere benzemeye çalışıyor" Bianca bir şeylere benziyor, benzemeye çalışmıyor... Kim doğal olmayan bir şekilde kostümlü takılıyor. Kourtney ve Khloe ile aynı... biraz Khloe "basit havalı vanilya kızı" tarzını benimsedi... ama diğer iki kız kardeş kostümlü gibi görünüyor
13. En azından Bianca'nın bir kişiliği var, Kanye ile tanışmadan önce Kim gibi değildi, o sadece basit bir zengindi
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