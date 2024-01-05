Coachella Festivalinde Sahne Alacak Şarkıcılar Belli Oldu Bu İsimler "Birbirleriyle Çok Uyumlular!" Dedirtti
Coachella Festivalinde Sahne Alacak Şarkıcılar Belli Oldu Bu İsimler "Birbirleriyle Çok Uyumlular!" Dedirtti
Coachella 2024 Festivalinde yer alacak isimlerden birkaçı belli oldu. Birbirinden farklı hayran kitlesi ve müzik türüne sahip isimler akıllarda soru işareti bıraktı. Detayalar içeriğimizde👇
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Coachella bildiğimiz gibi çölde gerçekleştirilen ve her yıl büyük ses getiren festivallerden birisi haline geldi.
2001 yılında düzenlenmeye başlanan bu festival büyük orandaki bilet satışları ve dünyaca ünlü yıldızların sergilediği efsane sahnelerle de akıllara kazınmış bir etkinlik.
Hatta geçtiğimiz yıl ilk defa bir K-pop grubu festivale katılmış ve bilet satışları yeni rekorlar kırmayı başarmıştı.
Daha önce Harry Styles, Billie Eilish, Frank Ocean, Justin Bieber gibi efsane isimlerin katıldığı etkinliğe her sene kimin katılacağı büyük merak konusu oluyor.
2024 yılının Nisan ayında yapılacak Coachella Festivaline katılacak isimlerden birinin Lana Del Rey olacağı öğrenildi.
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Diğer bir isim ise rap şarkılarıyla ünlü olan Doja Cat.
Rapçi Tyler The Creator da festivalde sahne alacak isimlerden biri.
Bu üç şarkıcının birbirinden farklı tarzlara ve müzik türüne sahip olması gözlerden kaçmadı. Yorumlara birlikte bakalım👇
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