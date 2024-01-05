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Palm Springs Film Festivali Ünlüler Geçidine Dönüştü, Yıldızların Kombinine Yorum Yağdı!

Palm Springs Film Festivali Ünlüler Geçidine Dönüştü, Yıldızların Kombinine Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 21:44

Palm Springs Uluslararası Film Festivali başladı! Kaliforniya da gerçekleşecek ödül törenine ünlü isimler akın etti. Detaylar içeriğimizde👇

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Palm Springs Uluslararası Film Festivali geçtiğimiz gün başladı! Galaya birçok ünlü isim katılım sağladı.

Palm Springs Uluslararası Film Festivali geçtiğimiz gün başladı! Galaya birçok ünlü isim katılım sağladı.
www.psfilmfest.org

Kaliforniya'da düzenlenen bu festival 1989'da başlamış ve her yıl Ocak ayında ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu bir etkinlik olarak yapılıyor.

Kaliforniya'da düzenlenen bu festival 1989'da başlamış ve her yıl Ocak ayında ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu bir etkinlik olarak yapılıyor.
assets.simpleviewinc.com

2021 ve 2022 yıllarında Covid-19 yüzünden düzenlenemeyen etkinlik 2023 yılında tekrardan yapılmaya başlandı.

2021 ve 2022 yıllarında Covid-19 yüzünden düzenlenemeyen etkinlik 2023 yılında tekrardan yapılmaya başlandı.

4 Ocak günü başlayan ve 14 Ocak'a kadar devam edicek festivale ünlüler akın etti. Gelin bu isimlere birlikte bakalım👇

Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone

Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone
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Barbie filmi ile 2023 yılına adını altını harflerle yazdıran Margot Robbie.

Barbie filmi ile 2023 yılına adını altını harflerle yazdıran Margot Robbie.

"Peaky Blinders" dizisinin efsane başrolü Cillian Murphy.

"Peaky Blinders" dizisinin efsane başrolü Cillian Murphy.
deadline.com

Tarzıyla bizi her zaman şaşırtmayı başaran Billie Eilish.

Tarzıyla bizi her zaman şaşırtmayı başaran Billie Eilish.

Emma Stone

Emma Stone

America Ferrera

America Ferrera
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Giada Colagrande ve Willem Dafoe

Giada Colagrande ve Willem Dafoe
deadline.com

Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy

Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy

Sandra Oh

Sandra Oh

Greta Gerwig

Greta Gerwig

Kristen Dunst

Kristen Dunst
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Meryls Streep

Meryls Streep

Gelen yorumlara birlikte bakalım👇

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