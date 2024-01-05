Palm Springs Film Festivali Ünlüler Geçidine Dönüştü, Yıldızların Kombinine Yorum Yağdı!
Palm Springs Film Festivali Ünlüler Geçidine Dönüştü, Yıldızların Kombinine Yorum Yağdı!
Palm Springs Uluslararası Film Festivali başladı! Kaliforniya da gerçekleşecek ödül törenine ünlü isimler akın etti. Detaylar içeriğimizde👇
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Palm Springs Uluslararası Film Festivali geçtiğimiz gün başladı! Galaya birçok ünlü isim katılım sağladı.
Kaliforniya'da düzenlenen bu festival 1989'da başlamış ve her yıl Ocak ayında ünlü isimlerin ödüllerine kavuştuğu bir etkinlik olarak yapılıyor.
2021 ve 2022 yıllarında Covid-19 yüzünden düzenlenemeyen etkinlik 2023 yılında tekrardan yapılmaya başlandı.
4 Ocak günü başlayan ve 14 Ocak'a kadar devam edicek festivale ünlüler akın etti. Gelin bu isimlere birlikte bakalım👇
Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone
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Barbie filmi ile 2023 yılına adını altını harflerle yazdıran Margot Robbie.
"Peaky Blinders" dizisinin efsane başrolü Cillian Murphy.
Tarzıyla bizi her zaman şaşırtmayı başaran Billie Eilish.
Emma Stone
America Ferrera
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Giada Colagrande ve Willem Dafoe
Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy
Sandra Oh
Greta Gerwig
Kristen Dunst
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Meryls Streep
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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