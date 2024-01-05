Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun Sabiha Gökçen Havalimanından Kaçmaya Çalışmasına Demet Akalın'dan Yorum Geldi!

Yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları ve yurtdışına kaçtıkları iddia edilen reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile prodüktör eşi Beril Talu yakalandı.

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