Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun Sabiha Gökçen Havalimanından Kaçmaya Çalışmasına Demet Akalın'dan Yorum Geldi!
Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun Sabiha Gökçen Havalimanından Kaçmaya Çalışmasına Demet Akalın'dan Yorum Geldi!
Yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları ve yurtdışına kaçtıkları iddia edilen reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile prodüktör eşi Beril Talu yakalandı.
Demet Akalın'ın yorumuna birlikte bakalım. 👇
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Reklamcı ve sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile prodüktör eşi Beril Talu'nun yakın çevrelerini 150 milyon TL dolandırdıkları iddiası ortadaydı.
Ekim 2023’te ortaya çıkan iddialarda Talu çiftinin reklam işlerini bahane ederek kurdukları bir sistemle onlarca insandan 100 milyon TL’den fazla para topladıkları öne sürülmüştü.
'Var Böyle Tipler' Instagram hesabıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapatan çiftin Portekiz’e kaçtığı da iddialar arasında yer almıştı.
Habertürk’te yer alan habere göre; Gürcistan’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Talu çifti polis ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kıvanç Talu ve Beril Talu adliyeye sevk edildi.
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Kaçmaya çalıştıkları haberine ise Demet Akalın'dan yorum gecikmedi.
Demet Akalın'ın yorumu👇
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