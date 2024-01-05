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Seda Sayan'ın Genç Görünmek İçin Sünnet Derisi Enjekte Ettirmesi 'Ajda Pekkan'ı Geçecek' Dedirtti!

Seda Sayan'ın Genç Görünmek İçin Sünnet Derisi Enjekte Ettirmesi 'Ajda Pekkan'ı Geçecek' Dedirtti!

Seda Sayan
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 17:47

Estetik operasyonlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan bu sefer de, yüzüne ve vücuduna sünnet derisi enjekte ettirdiğini paylaştı. 👇

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Son dönemlerde Çağlar Ökten'le yaşadığı dolu dizgin aşkla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan bu ilişkisinde çok mutlu gözüküyor.

Son dönemlerde Çağlar Ökten'le yaşadığı dolu dizgin aşkla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan bu ilişkisinde çok mutlu gözüküyor.

'Sabahın Sultanı' programıyla her gün izleyici karşısına çıkan Seda Sayan gündüz kuşağı programlarının da vazgeçilmezi.

'Sabahın Sultanı' programıyla her gün izleyici karşısına çıkan Seda Sayan gündüz kuşağı programlarının da vazgeçilmezi.

Bir yandan güzelliğine oldukça önem veren Seda Sayan yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık konuşuluyor.

Bir yandan güzelliğine oldukça önem veren Seda Sayan yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık konuşuluyor.

Bu defa vücudunun yaşlanmaması için yüzüne ve göğüs dekoltesine Alloblast uygulaması ile sünnet derisi enjekte ettirdi.

Bu defa vücudunun yaşlanmaması için yüzüne ve göğüs dekoltesine Alloblast uygulaması ile sünnet derisi enjekte ettirdi.

Estetik doktorunun kapısını bir kez daha çaldı. İşte o anları sosyal medya hesabından paylaştı.👇

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