Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Olayında Adayı Sık Sık Ziyaret Edip Çocuklarla Beraber Olan A Listesi Ünlüleri

Dün edinilen bilgilere göre iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu, Bunların arasında Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün davanın listesindeki başka ünlü isimler de açığa çıktı. Gelin bu isimlere birlikte bakalım👇