Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Olayında Adayı Sık Sık Ziyaret Edip Çocuklarla Beraber Olan A Listesi Ünlüleri
Kan Dondurucu Jeffrey Epstein Olayında Adayı Sık Sık Ziyaret Edip Çocuklarla Beraber Olan A Listesi Ünlüleri
Dün edinilen bilgilere göre iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu, Bunların arasında Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. Bugün davanın listesindeki başka ünlü isimler de açığa çıktı. Gelin bu isimlere birlikte bakalım👇
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Jeffrey Epstein, kız çocuklarına cinsel istismar uygulamak ve bu eylem için gizli bir sistem oluşturmakla suçlanan ve hapse girdikten sonra intihar edildiği öğrenilen bir isim.
Bu davayla 200 kişilik bir liste ortaya çıktı ve birçok ünlünün bu olaya karıştığı öğrenildi. Bu isimler Donald Trump hatta Michael Jackson gibi herkesin çok iyi bildiği oldukça tanınmış kişilerdi!
Edinilen başka bir bilgiye göre milyarder iş insanı Epstein'ın henüz açılamayan kasasında bu davanın kurbanlarına dair 1200 adet kaset saklandığı söyleniyor.
Ortaya çıkan yeni listelerdeki taciz eden isimlerin içinde ünlü Hollywood yıldızlarını görenler gözlerine inanamadı.
15 günü bulacağı söylenen incelemeyle 200 kişilik kurban listenin 300 kişi bulacağı tahmin ediliyor.
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Stephen Hawkings'de bu listedeki taciz skandalına bulaşan isimlerden birisi çıkmıştı, haberin detayları👇
Kan donduran listenin içerisinde dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un da kız ve erkek çocuklarına taciz ettiği ortaya çıktı.
Çocuklara tacizde bulunan bir diğer isimse yıllardır ekranlarda gördüğümüz ve birçok hayranı olan Will Smith.
Ünlü oyuncu ve bir programın sunuculuğunu yapan Jimmy Kimmel adayı ziyaret eden ve çocukların cinsel istismarında adı geçen isimlerden biri.
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