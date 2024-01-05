5 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in yıldızı, Yalı Çapkını dizisiyle parlamaya başladı. Hayat verdiği Kaya karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Taro Emir, sadece oyunculuk da yapmıyor. Kendisini son olarak mikrofon başında da gördük!
2. Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilip mağdur sıfatıyla davaya dahil olan Arda Turan'ın yazışmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği konuşmalar sosyal medyanın gündemindeydi.
3. Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyatmıştı. Korel, Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı.
4. Euphoria, Dune ve Spider-Man yapımlarıyla son yılların en popüler oyuncusu Zendaya sosyal medyada attığı her adımla dikkat çekenlerden biri. Öyle ki Instagram hesabından sevgilisi Tom Holland'ı bile takipten çıkardı.
5. Yaklaşık bir buçuk ay önce oğlunu kucağına alan çiçeği burnunda anne Ezgi Mola oğluyla ilgili yaşadığı küçük bir anıyı paylaştı.
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6. Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan Işık ile ilgili ‘değişik’ açıklamalarda bulundu.
7. Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, yaşadığı birlikteliklerle çok konuşulan bir isim. Bildiğiniz üzere Danla, son dönemde rapçi Çakal aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta ise ikilinin ayrılık dedikoduları hızla yayılmıştı. Bugün ise Danla Bilic cephesinden ayrılığı doğrularcasına bir paylaşım geldi.
8. Yaptığı her hareketiyle gündem olan Kendall Jenner, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Jenner, son paylaşımında göz kamaştıran bikinili pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı.
9. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, neredeyse yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı. O pozları gören sosyal medya kullanıcılarından ise yorum gecikmedi.
10. Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bir sessizleşmişti, mutlaka fark etmişsinizdir... Sebebi belli oldu, yeni aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Ya da görüntülenemedi desek daha doğru olacak herhalde. Farah'ın yeni aşkının ultra gizemli halleri dillere fena düştü!
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11. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris çıkarmasından pozlarını paylaşan İrem Derici, seriye yenilerini ekledi. Sevgililerini ülke ülke dolaştırmaya doyamayan Derici'nin hem hızı hem de "sonsuza kadar" notu dillere fena düştü!
12. Geçtiğimiz yılın mayıs ayından Mehmet Bilir'den boşanan Ece Ronay'ın eski eşinden şiddet gördüğü iddiaları doğrulandı. Milliyet'in haberine göre; Mehmet Bilir'e 3 gün hapis cezası verildi.
13. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri haline gelen ve her paylaşımları ayrı bir olay olan Danla Bilic ve Ala Tokel beraber yurt dışı tatilindeler. Los Angeles'a giden fenomen ikili TikTok'ta viral olan dev turşuyu denedikleri bir video paylaştı. Hem Danla Biilc hem de Ala Tokel'in bel altı esprileri izleyenleri gülme krizine soktu.
14. Her yaptığı olay olan Miss Turkey güzeli Sevval Şahin yeni yıla Brezilya'da girdi. Daha fazla soğuk günlere dayanamayan Şevval Şahin kendini sıcak kumlara, güneşe ve denizin kollarına teslim etti.
15. Yaklaşık 150 milyon TL civarından vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilen ve aylardır ortalıkta gözükmeyen Kıvanç ve Beril Talu çifti evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı.
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16. Milliyet'in 'Uçuş Modu' programına konuk olan Inji'nin canlı performansı yine eleştiri konusu oldu. Bellydancing şarkısı ile ortalığı kasıp kavuran Inji, geçtiğimiz günlerde de O Ses Yılbaşı programındaki performansı ile eleştirilmişti.
17. Muhabir Online isimli magazin sayfasının yayınladığı röportajda Hafsanur Sancaktutan'ın sarhoş olması ve sevimli halleri gündem oldu.
18. Melis İşiten ile Zaten Şov programının son konuğu Nilperi Şahinkaya, yatakta kelepçeye hayır demeyeceğini doğruladı, yine herkesi güldürdü.
19. Giydiği her kıyafetle olay olan Kendall Jenner şimdi de şeffaf elbisesi ile ortalığı yangın yerine çevirdi. Ünlü modelin birbirinden göz alıcı pozlarını sizler için derledik.
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