Taro Emir Tekin'in Mikrofon Başına Geçip İngilizce Şarkı Söylediği Anlar Sevenlerini Bile İkiye Böldü

Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in yıldızı, Yalı Çapkını dizisiyle parlamaya başladı. Hayat verdiği Kaya karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Taro Emir, sadece oyunculuk da yapmıyor. Kendisini son olarak mikrofon başında da gördük!

Peki Taro Emir'in bu performansı nasıl bulundu?