Taro Emir Tekin'in Mikrofon Başına Geçip İngilizce Şarkı Söylediği Anlar Sevenlerini Bile İkiye Böldü
Taro Emir Tekin'in Mikrofon Başına Geçip İngilizce Şarkı Söylediği Anlar Sevenlerini Bile İkiye Böldü
Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in yıldızı, Yalı Çapkını dizisiyle parlamaya başladı. Hayat verdiği Kaya karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Taro Emir, sadece oyunculuk da yapmıyor. Kendisini son olarak mikrofon başında da gördük!
Peki Taro Emir'in bu performansı nasıl bulundu?
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Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda Kaya karakteri diziye dahil oldu.
Taro Emir Tekin, karizması ve başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan isimlerden birisi oldu.
Öyle ki her geçen gün yeni bir isimle aşk yaşadığı iddiaları atılıyor ortaya.
Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin'in tek yaptığı şey oyunculuk değil elbette.
Öncelikle o anları buraya bırakalım;
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Ardından Taro Emir'in bu paylaşımına gelen övgülere bir bakalım!
Ülkemizdeki hayranları bir yana, yabancı hayranlarından da birçok yorum yağdı isme.
Taro Emir'in performansını beğenenler, daha fazla şarkı söylemesi gerektiğini belirtti.
Fakat gelin görün ki Taro Emir'in performanslarını beğenmeyenler de vardı.
"Taro Emir'in performansını nasıl buldunuz?"
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Haydi yorumlara!
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