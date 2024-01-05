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Taro Emir Tekin'in Mikrofon Başına Geçip İngilizce Şarkı Söylediği Anlar Sevenlerini Bile İkiye Böldü

Taro Emir Tekin'in Mikrofon Başına Geçip İngilizce Şarkı Söylediği Anlar Sevenlerini Bile İkiye Böldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 17:27

Genç oyuncu Taro Emir Tekin'in yıldızı, Yalı Çapkını dizisiyle parlamaya başladı. Hayat verdiği Kaya karakteriyle büyük bir beğeni kazanan Taro Emir, sadece oyunculuk da yapmıyor. Kendisini son olarak mikrofon başında da gördük!

Peki Taro Emir'in bu performansı nasıl bulundu?

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Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda Kaya karakteri diziye dahil oldu.

Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda Kaya karakteri diziye dahil oldu.

Yeni bir karakterin diziye dahil olacağının öğrenilmesiyle büyük bir merak oluşmuştu. Daha sonra Kaya karakterinin, Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin tarafından canlandırılacağını öğrendik.

Taro Emir Tekin, karizması ve başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan isimlerden birisi oldu.

Taro Emir Tekin, karizması ve başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan isimlerden birisi oldu.

Yalı Çapkını'ndan önce ünlü projelerde de yer alan Taro Emir'in yıldızı, Kaya karakteriyle parladı desek yanlış olmaz. Kendisi son zamanların en popüler isimlerinden birisi.

Öyle ki her geçen gün yeni bir isimle aşk yaşadığı iddiaları atılıyor ortaya.

Öyle ki her geçen gün yeni bir isimle aşk yaşadığı iddiaları atılıyor ortaya.

Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile adı anılan Taro Emir, daha sonra Beril Pozam ile birlikte anılmaya başlandı. Hayatında birisi olmadığını söyleyen isim, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Örneğin;

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin'in tek yaptığı şey oyunculuk değil elbette.

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin'in tek yaptığı şey oyunculuk değil elbette.

Kendisini son olarak piyano ve mikrofon başına geçince gördük. İngilizce bir şarkı seslendiren Taro Emir Tekin, bu performansını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öncelikle o anları buraya bırakalım;

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Ardından Taro Emir'in bu paylaşımına gelen övgülere bir bakalım!

Ardından Taro Emir'in bu paylaşımına gelen övgülere bir bakalım!
twitter.com

Ülkemizdeki hayranları bir yana, yabancı hayranlarından da birçok yorum yağdı isme.

Ülkemizdeki hayranları bir yana, yabancı hayranlarından da birçok yorum yağdı isme.
twitter.com

Taro Emir'in performansını beğenenler, daha fazla şarkı söylemesi gerektiğini belirtti.

Taro Emir'in performansını beğenenler, daha fazla şarkı söylemesi gerektiğini belirtti.
twitter.com

Fakat gelin görün ki Taro Emir'in performanslarını beğenmeyenler de vardı.

Fakat gelin görün ki Taro Emir'in performanslarını beğenmeyenler de vardı.
twitter.com

"Taro Emir'in performansını nasıl buldunuz?"

"Taro Emir'in performansını nasıl buldunuz?"
twitter.com
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Haydi yorumlara!

Haydi yorumlara!
twitter.com

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