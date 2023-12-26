Taro Emir 'Yalı Çapkını'ndaki Partneri Beril Pozam'la Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Yanıt Verdi!

Yalı Çapkını'nın yıldızı, yakışıklı oyuncu Taro Emir'e duyulan ilgi git gide büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'yla yakıştırılan Taro Emir, Gazete Magazin'in haberine göre; şimdi de dizideki partneri Beril Pozam'la hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

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