Taro Emir 'Yalı Çapkını'ndaki Partneri Beril Pozam'la Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Taro Emir 'Yalı Çapkını'ndaki Partneri Beril Pozam'la Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1UDiGitTzl/
Yalı Çapkını'nın yıldızı, yakışıklı oyuncu Taro Emir'e duyulan ilgi git gide büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'yla yakıştırılan Taro Emir, Gazete Magazin'in haberine göre; şimdi de dizideki partneri Beril Pozam'la hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
Gelin detaylara bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan son zamanların gözde oyuncularından Taro Emir, 'Yalı Çapkını'nın 2. sezonunda diziye dahil olmuştu.
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla her bölüm kendine hayran bırakmaya devam eden Taro Emir, son dönemin yükselen yıldızlarından biri.
Geçtiğimiz günlerde dizideki oyuncu arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisinden sonra ikilinin adı aşk iddialarına karışmıştı.
Şimdilerde ise partneri Beril Pozam'la birlikte olduğu iddiaları gündeme geldi. Gazete Magazin'in haberine göre; Taro Emir muhabirlerin bu sorusuna da yanıt verdi.
Aşk iddialarına "Hayır tabi ki arkadaşlar. Biz iş arkadaşıyız, dostuz. Bu bana birazcık absürt geliyor." diyerek cevap verdi.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Taro Emir'in açıklamalarından sonra sizin yorumunuz nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda