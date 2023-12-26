Mert Ramazan Demir'den Yakın Arkadaşı Burak Deniz'e Kalpleri Isıtan Tatlı Yorum

Burak Deniz, bu aralar olaylarla dolu hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Fransa’da tatilde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Burak Deniz’in son paylaşımına fenomen oyuncu Mert Ramazan Demir’den gelen tatlı yorum görenleri güldürdü.

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