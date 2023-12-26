Mert Ramazan Demir'den Yakın Arkadaşı Burak Deniz'e Kalpleri Isıtan Tatlı Yorum
Mert Ramazan Demir'den Yakın Arkadaşı Burak Deniz'e Kalpleri Isıtan Tatlı Yorum
Burak Deniz, bu aralar olaylarla dolu hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Fransa’da tatilde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Burak Deniz’in son paylaşımına fenomen oyuncu Mert Ramazan Demir’den gelen tatlı yorum görenleri güldürdü.
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Yer aldığı her projeyi farklı bir boyuta taşıyan yetenekli oyuncu Burak Deniz’i tanımayanınız yoktur.
Burak Deniz, son dönemlerde özel hayatı ve meslektaşı Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya ile arasındaki dava sonuçlanan Burak Deniz, darp, tehdit ve hakaret suçlamalarından beraat etti.
Burak Deniz, bu davanın sonuçlanmasının ardından Fransa’da kafa tatiline çıktı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, tatilinden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Burak Deniz’in tatil paylaşımına yakın arkadaşı ve Şahmaran dizisindeki rol arkadaşı fenomen oyuncu Mert Ramazan Demir’den gelen samimi yorum görenleri güldürdü.
İşte Mert Ramazan Demir'in o yorumu ve Burak Deniz'in cevabı 👇
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