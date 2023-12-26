Aile Dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik Yeni Pozlarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirerek Kendine Hayran Bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, siyahlar içindeki cesur tarzıyla olay oldu. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı karıştıran Geyik’in pozları kısa sürede takipçileri ve ünlü isimler tarafından beğenilerek adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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