Aile Dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik Yeni Pozlarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirerek Kendine Hayran Bıraktı!
Aile Dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik Yeni Pozlarıyla Ortalığı Yangın Yerine Çevirerek Kendine Hayran Bıraktı!
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, siyahlar içindeki cesur tarzıyla olay oldu. İddialı pozlarıyla sosyal medyayı karıştıran Geyik’in pozları kısa sürede takipçileri ve ünlü isimler tarafından beğenilerek adeta yorum yağmuruna tutuldu.
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Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar dizisinde ‘Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik’i tanımayanınız yoktur.
Yüsra Geyik, şimdilerde ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Aile dizisinde Yağmur karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir marka için kamera karşısına geçen Yüsra Geyik, adeti bozmayarak yine ve yeniden güzelliği ile görenleri büyüledi.
Zeynep Tosun imzalı göğüs ve bacak dekoltesi bulunan siyah cesur elbisesiyle yürek hoplatan Yüsra Geyik, adeta ortalığı yıktı geçti.
Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarına "Black is the new black 🖤" notunu düştü.
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Yüsra Geyik’in bu pozları ünlü isimler ve takipçileri tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu 👇
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