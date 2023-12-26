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Elçin Sangu, Hande Erçel'in Kızıl Saçlarına Yaptığı Yorumla Kadın Dayanışması Örneği Gösterdi

Elçin Sangu, Hande Erçel'in Kızıl Saçlarına Yaptığı Yorumla Kadın Dayanışması Örneği Gösterdi

Elçin Sangu Hande Erçel
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.12.2023 - 12:28

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündem oldu. Yeni kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetilen ünlü oyuncu, bu konuda birçok yorum aldı. Elçin Sangu'nun Hande Erçel'e yaptığı yorumla ise olası kaosun önüne geçilerek 'İşte kadın dayanışması' dedirtti. Detaylar...👇

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Hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık konuşulan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.

Hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık konuşulan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.

Bir süredir Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel, güzeliğiyle de kalplerimizi fethediyor.

Bir süredir Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel, güzeliğiyle de kalplerimizi fethediyor.

İlk olarak "Güneşin Kızları" dizisiyle hayatımıza giren Erçel, kumrallığın kitabını yazan ünlüler arasında yer alıyordu;

İlk olarak "Güneşin Kızları" dizisiyle hayatımıza giren Erçel, kumrallığın kitabını yazan ünlüler arasında yer alıyordu;

Ta ki geçtiğimiz gün saçlarını kızıla boyatana kadar...

Ta ki geçtiğimiz gün saçlarını kızıla boyatana kadar...

Sizlerle de şu şekilde paylaşmıştık.👇

Kızıl tonlarının da çok yakıştığı Erçel, ünlü isim Elçin Sangu ve Kendall Jenner'la çok karşılaştırıldı.

Kızıl tonlarının da çok yakıştığı Erçel, ünlü isim Elçin Sangu ve Kendall Jenner'la çok karşılaştırıldı.
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Elçin Sangu, Hande Erçel'in yaptığı paylaşıma yorumda bulunarak olası kaos ve karşılaştırılmalara başlamadan son verdi.👇

Elçin Sangu, Hande Erçel'in yaptığı paylaşıma yorumda bulunarak olası kaos ve karşılaştırılmalara başlamadan son verdi.👇

Sonrasında yorumlar da gecikmedi.👇

Sonrasında yorumlar da gecikmedi.👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gokhan Ozkan

Tek fotosuna bakınca güzel görünüyor, yanına Elçin Sangu konunca bi anda büyü bozuluyor 😂😂

ömer

Kadın dayanışması üfff vay bee tam bir dayanışma örneği 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

mehmetth

Hepsi bi mine tugay etmez canum😎

Little bird

Kadın var , kadın var . Elçin Sangu👏 Birde nedensiz nefretini kusanlar.(kimsenin fanı değilim. Fanlık nedir bilmem zaten.ama adaletsizliği de sevmem). Bildiğ... Devamını Gör