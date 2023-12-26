Elçin Sangu, Hande Erçel'in Kızıl Saçlarına Yaptığı Yorumla Kadın Dayanışması Örneği Gösterdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündem oldu. Yeni kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetilen ünlü oyuncu, bu konuda birçok yorum aldı. Elçin Sangu'nun Hande Erçel'e yaptığı yorumla ise olası kaosun önüne geçilerek 'İşte kadın dayanışması' dedirtti. Detaylar...👇