Elçin Sangu, Hande Erçel'in Kızıl Saçlarına Yaptığı Yorumla Kadın Dayanışması Örneği Gösterdi
Elçin Sangu, Hande Erçel'in Kızıl Saçlarına Yaptığı Yorumla Kadın Dayanışması Örneği Gösterdi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde değiştirdiği saç rengiyle gündem oldu. Yeni kızıl saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzetilen ünlü oyuncu, bu konuda birçok yorum aldı. Elçin Sangu'nun Hande Erçel'e yaptığı yorumla ise olası kaosun önüne geçilerek 'İşte kadın dayanışması' dedirtti. Detaylar...👇
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Hem özel hayatıyla hem de oyunculuğuyla sık sık konuşulan Hande Erçel'i hepimiz tanıyoruz.
Bir süredir Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel, güzeliğiyle de kalplerimizi fethediyor.
İlk olarak "Güneşin Kızları" dizisiyle hayatımıza giren Erçel, kumrallığın kitabını yazan ünlüler arasında yer alıyordu;
Ta ki geçtiğimiz gün saçlarını kızıla boyatana kadar...
Kızıl tonlarının da çok yakıştığı Erçel, ünlü isim Elçin Sangu ve Kendall Jenner'la çok karşılaştırıldı.
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Elçin Sangu, Hande Erçel'in yaptığı paylaşıma yorumda bulunarak olası kaos ve karşılaştırılmalara başlamadan son verdi.👇
Sonrasında yorumlar da gecikmedi.👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Tek fotosuna bakınca güzel görünüyor, yanına Elçin Sangu konunca bi anda büyü bozuluyor 😂😂
Kadın dayanışması üfff vay bee tam bir dayanışma örneği 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Hepsi bi mine tugay etmez canum😎
Kadın var , kadın var . Elçin Sangu👏 Birde nedensiz nefretini kusanlar.(kimsenin fanı değilim. Fanlık nedir bilmem zaten.ama adaletsizliği de sevmem). Bildiğ... Devamını Gör