Çiçeği Burnunda Anne Wilma Elles Annelik ve Oyunculuk Hakkında Açıklamalarda Bulundu!

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalarımıza kazınan Wilma Elles, kısa bir süre önce üçüncü kez anne oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk olan taze anne Elles, oyunculuk ve annelik hakkında dikkat çeken açıklamalarda buundu.

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