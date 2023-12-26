Çiçeği Burnunda Anne Wilma Elles Annelik ve Oyunculuk Hakkında Açıklamalarda Bulundu!
Çiçeği Burnunda Anne Wilma Elles Annelik ve Oyunculuk Hakkında Açıklamalarda Bulundu!
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Caroline karakteriyle hafızalarımıza kazınan Wilma Elles, kısa bir süre önce üçüncü kez anne oldu. Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk olan taze anne Elles, oyunculuk ve annelik hakkında dikkat çeken açıklamalarda buundu.
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Güzel oyuncu Wilma Elles, hepimizi bir zamanlar ekrana kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalarımıza kazındı.
2014 yılında Arif Kerem Göğüş ile dünyaevine giren Elles, bu evlilikte aradığını bulamayarak evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı.
İkilinin bu evlilikten dünyaya gelen ikiz çocukları Milat ve Melodi'nin velayeti mahkeme kararıyla anneye bırakılmıştı.
Biz tam “Wilma Elles aşka küstü mü?” diye düşünürken, Elles kalbini Avukat Mehmet Şah Çelik'e kaptırdı ve İkili 6 Aralık 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Wilma Elles, 5 Ekim'de Tiara Manolya adını verdiği kızını kucağına aldı.
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Ailesi giderek büyüyen Elles, Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Biz Bize’ programına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Wilma Elles, “Annelik oyunculuğu besliyor. İkisini bir arada götürmeyi çok seviyorum. İkizler Milat ve Melodi 8 yaşında. Manolya da 3 aylık. Benim 4 kardeşim, eşimimin 8 kardeşi var. Kalabalık bir aileyiz” dedi.
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