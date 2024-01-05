Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'a Çanta Almak İçin Seçil Erzan'dan İstediği Para Karşısında Şok Olacaksınız!

Arda Turan: Kelly Sellier 25 Crocodile Niloticus Lisse Bordeaux CK: 723.000 TL... Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak... Aslıhan'a şu çantayı alsam...

Seçil Erzan: Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir camın.

Turan: Alıcam gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı.

Erzan: Rica etsem kim gelebilir

Turan: Egemen geliyor

Erzan: Tamamdır.