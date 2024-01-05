Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'a Çanta Almak İçin Seçil Erzan'dan İstediği Para Karşısında Şok Olacaksınız!
Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'a Çanta Almak İçin Seçil Erzan'dan İstediği Para Karşısında Şok Olacaksınız!
Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilip mağdur sıfatıyla davaya dahil olan Arda Turan'ın yazışmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği konuşmalar sosyal medyanın gündemindeydi.
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Seçil Erzan'a parasını kaptırdığı iddia edilen Arda Turan, yaklaşık 13.9 milyon dolar kaptırdığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.
Seçil Erzan ile Arda Turan'ın mesajlaşmaları sosyal medyada gündem olmuştu. Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan Aslıhan Doğan'a hediye almak için bir miktar para istediği görülmüştü.
Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalarda çanta ayrıntısı dikkat çekmişti.
O mesajlardan birisi de Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan 30-40 bin dolar istediği yazışmalardı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için bu parayı istemişti.
Bu mesajlaşmanın ardından Aslıhan Doğan'ın Hermes çanta takıntısı yeniden gündeme gelmişti.
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Daha sonra Arda Turan'ın Aslıhan Doğan için hangi çantayı aldığı merak edildi.
Konuşmanın ayrıntıları ortaya çıkınca çantanın "Kelly Sellier 25 Crocodile Niloticus Lisse Bordeaux CK" olduğu ortaya çıktı.
Arda Turan'ın eşine almak istediği çanta sosyal medyanın dilindeydi.
Kimileri çantayı hiç beğenmedi
Bedava versen takmam diyenler oldu.
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Fakir olduğumuzu ne zaman kabul edeceksiniz arkadaşlar?
Belki de çok güzeldir, bilemeyiz.
Paranız olsa siz bu çantayı almak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!
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