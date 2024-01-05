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Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'a Çanta Almak İçin Seçil Erzan'dan İstediği Para Karşısında Şok Olacaksınız!

Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan'a Çanta Almak İçin Seçil Erzan'dan İstediği Para Karşısında Şok Olacaksınız!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:56

Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilip mağdur sıfatıyla davaya dahil olan Arda Turan'ın yazışmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği konuşmalar sosyal medyanın gündemindeydi.

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Seçil Erzan'a parasını kaptırdığı iddia edilen Arda Turan, yaklaşık 13.9 milyon dolar kaptırdığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.

Seçil Erzan'a parasını kaptırdığı iddia edilen Arda Turan, yaklaşık 13.9 milyon dolar kaptırdığını söyleyerek şikayetçi olmuştu.

Seçil Erzan ile Arda Turan'ın mesajlaşmaları sosyal medyada gündem olmuştu. Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan Aslıhan Doğan'a hediye almak için bir miktar para istediği görülmüştü.

Seçil Erzan ile Arda Turan'ın mesajlaşmaları sosyal medyada gündem olmuştu. Mesajlaşmada Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan Aslıhan Doğan'a hediye almak için bir miktar para istediği görülmüştü.

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Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalarda çanta ayrıntısı dikkat çekmişti.

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalarda çanta ayrıntısı dikkat çekmişti.

O mesajlardan birisi de Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan 30-40 bin dolar istediği yazışmalardı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için bu parayı istemişti.

O mesajlardan birisi de Arda Turan'ın Seçil Erzan'dan 30-40 bin dolar istediği yazışmalardı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için bu parayı istemişti.
twitter.com

Bu mesajlaşmanın ardından Aslıhan Doğan'ın Hermes çanta takıntısı yeniden gündeme gelmişti.

Bu mesajlaşmanın ardından Aslıhan Doğan'ın Hermes çanta takıntısı yeniden gündeme gelmişti.
twitter.com
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Daha sonra Arda Turan'ın Aslıhan Doğan için hangi çantayı aldığı merak edildi.

Daha sonra Arda Turan'ın Aslıhan Doğan için hangi çantayı aldığı merak edildi.
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Konuşmanın ayrıntıları ortaya çıkınca çantanın "Kelly Sellier 25 Crocodile Niloticus Lisse Bordeaux CK" olduğu ortaya çıktı.

Konuşmanın ayrıntıları ortaya çıkınca çantanın "Kelly Sellier 25 Crocodile Niloticus Lisse Bordeaux CK" olduğu ortaya çıktı.

Arda TuranKelly Sellier 25 Crocodile Niloticus Lisse Bordeaux CK: 723.000 TL... Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak... Aslıhan'a şu çantayı alsam...

Seçil Erzan: Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir camın.

Turan: Alıcam gönderiyorum. Çektirdim karttan ama hiç limitim kalmadı.

Erzan: Rica etsem kim gelebilir

Turan: Egemen geliyor

Erzan: Tamamdır.

Arda Turan'ın eşine almak istediği çanta sosyal medyanın dilindeydi.

Arda Turan'ın eşine almak istediği çanta sosyal medyanın dilindeydi.

Kimileri çantayı hiç beğenmedi

Kimileri çantayı hiç beğenmedi
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Bedava versen takmam diyenler oldu.

Bedava versen takmam diyenler oldu.
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Fakir olduğumuzu ne zaman kabul edeceksiniz arkadaşlar?

Fakir olduğumuzu ne zaman kabul edeceksiniz arkadaşlar?
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Belki de çok güzeldir, bilemeyiz.

Belki de çok güzeldir, bilemeyiz.
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Paranız olsa siz bu çantayı almak ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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