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Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Tijana Boskovic Yıllar Önce Galatasaray ve Filenin Sultanları'nın Kapısından Dönmüş

Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Tijana Boskovic Yıllar Önce Galatasaray ve Filenin Sultanları'nın Kapısından Dönmüş

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 15:19

Eski Açık Youtube kanalına konuk olan Galatasaraylı yönetici Orkun Darnel, Sırbistan Milli Voleybol Takımı ile sayısız başarıya imza atan, ülkemizde de Eczacıbaşı formasi giyen pasör çaprazı Tijana Boskovic hakkında önemli açıklamalarda bıulundu. Darnel, aslında yıldız voleybolcunun Galatasaray'a ve Filenin Sultanları'na katılmaya çok yakın olduğunu ifade etti.

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2010-2011 sezonunda ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başlayan Boskovic, 2015 yılında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

2010-2011 sezonunda ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başlayan Boskovic, 2015 yılında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

Milli takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'ndaki muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız voleybolcunun buradaki başarısı, kendisini Eczacıbaşı'na getiren en önemli faktörlerden biriydi.

Yeni takımıyla 2016'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan Sırp voleybolcu, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni takımıyla 2016'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan Sırp voleybolcu, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Rio Olimpiyatlar'nda Sırbistan ile ikincilik elde eden Boskovic, 2017'de de CEV Avrupa Şampiyonluğu ve FIVB Dünya Grand Prix’si Üçüncülüğü'ne imza attı.

Performansıyla birçok taraftarı kendine hayran yıldız oyuncu, milli takımıyla son beş senede dört şampiyonluk yaşadı.

Performansıyla birçok taraftarı kendine hayran yıldız oyuncu, milli takımıyla son beş senede dört şampiyonluk yaşadı.

  • 2018 FIVB Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

  • 2019 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

  • 2020 Tokyo Olimpiyatları Üçüncülüğü

  • 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

  • 2022 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu 

  • 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

Youtube'daki Eski Açık kanalında Kerem Övet'in konuğu olan Orkun Darnel, Boskovic'in aslında küçük yaşta Galatasaray tarafından keşfedildiğini açıkladı.

Youtube'daki Eski Açık kanalında Kerem Övet'in konuğu olan Orkun Darnel, Boskovic'in aslında küçük yaşta Galatasaray tarafından keşfedildiğini açıkladı.

Darnel, Ataman Güneyligil'in Boskovic'i Balkan Şampiyonası'nda Bosna Milli Takımı'nda gördüğünü anlattı.

"Baba, inanılmaz bir şey var burada"

"Baba, inanılmaz bir şey var burada"

'Galatasaray'a gelmişti.14 yaşındaydı galiba ki o zaman solak smaçördü. Antrenmanlara çıktı bizle. Ataman Güneyligil o zaman milli takımda çalışırken Balkan Şampiyonası'nda Bosna milli takımında görmüş beni aradı: ' Baba, inanılmaz bir şey var burada ' dedi. Ulaştık, babası ve ablası Dajana ile geldiler. Konuştuk, her şey bitti. Ev, bark, o zaman anlaşmalı olan Doğa Koleji her şeyi tamamdı. Onlar da çok mutlulardı. Biz bir hafta sonra Bosna'ya gidecektik. O zaman Bosna vatandaşlarının Türkiye vatandaşı olması da kolaydı, alıp gelecektik. Galiba Boskovic'i, A takım antrenmanına çıkartmakla hata yaptık. Sırp menajerler duydu. Gece yarısı operasyonu gibi o dönemin zannediyorum Sırp Voleybol Federasyonu Başkanı bir anda gidiyor, şak diye alıyor. Bizim Bosna'ya gideceğimiz hafta onlar Belgrad'ta çoktan Sırp olmuş, imza atmışlardı.'

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