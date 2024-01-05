Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Tijana Boskovic Yıllar Önce Galatasaray ve Filenin Sultanları'nın Kapısından Dönmüş
Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Tijana Boskovic Yıllar Önce Galatasaray ve Filenin Sultanları'nın Kapısından Dönmüş
Eski Açık Youtube kanalına konuk olan Galatasaraylı yönetici Orkun Darnel, Sırbistan Milli Voleybol Takımı ile sayısız başarıya imza atan, ülkemizde de Eczacıbaşı formasi giyen pasör çaprazı Tijana Boskovic hakkında önemli açıklamalarda bıulundu. Darnel, aslında yıldız voleybolcunun Galatasaray'a ve Filenin Sultanları'na katılmaya çok yakın olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2010-2011 sezonunda ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında oynamaya başlayan Boskovic, 2015 yılında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.
Yeni takımıyla 2016'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan Sırp voleybolcu, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Performansıyla birçok taraftarı kendine hayran yıldız oyuncu, milli takımıyla son beş senede dört şampiyonluk yaşadı.
Youtube'daki Eski Açık kanalında Kerem Övet'in konuğu olan Orkun Darnel, Boskovic'in aslında küçük yaşta Galatasaray tarafından keşfedildiğini açıkladı.
"Baba, inanılmaz bir şey var burada"
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda