Eczacıbaşı'nın Yıldız İsmi Tijana Boskovic Yıllar Önce Galatasaray ve Filenin Sultanları'nın Kapısından Dönmüş

'Galatasaray'a gelmişti.14 yaşındaydı galiba ki o zaman solak smaçördü. Antrenmanlara çıktı bizle. Ataman Güneyligil o zaman milli takımda çalışırken Balkan Şampiyonası'nda Bosna milli takımında görmüş beni aradı: ' Baba, inanılmaz bir şey var burada ' dedi. Ulaştık, babası ve ablası Dajana ile geldiler. Konuştuk, her şey bitti. Ev, bark, o zaman anlaşmalı olan Doğa Koleji her şeyi tamamdı. Onlar da çok mutlulardı. Biz bir hafta sonra Bosna'ya gidecektik. O zaman Bosna vatandaşlarının Türkiye vatandaşı olması da kolaydı, alıp gelecektik. Galiba Boskovic'i, A takım antrenmanına çıkartmakla hata yaptık. Sırp menajerler duydu. Gece yarısı operasyonu gibi o dönemin zannediyorum Sırp Voleybol Federasyonu Başkanı bir anda gidiyor, şak diye alıyor. Bizim Bosna'ya gideceğimiz hafta onlar Belgrad'ta çoktan Sırp olmuş, imza atmışlardı.'