Rusya'da -25 Derecede Maça Çıkan Ebrar Karakurt'un Paylaşımını Görünce Oturduğunuz Yerde Üşüyeceksiniz!

Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımla hepimizi üşüttü. Takıma kısa sürede uyum sağlayan Ebrar Karakurt, Rusya'nın soğuğuna ise henüz alışamadı.