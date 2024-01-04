Rusya'da -25 Derecede Maça Çıkan Ebrar Karakurt'un Paylaşımını Görünce Oturduğunuz Yerde Üşüyeceksiniz!
Rusya'da -25 Derecede Maça Çıkan Ebrar Karakurt'un Paylaşımını Görünce Oturduğunuz Yerde Üşüyeceksiniz!
Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımla hepimizi üşüttü. Takıma kısa sürede uyum sağlayan Ebrar Karakurt, Rusya'nın soğuğuna ise henüz alışamadı.
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Takım arkadaşlarına kebabı sevdiren Ebrar Karakurt, Rusya'da geçirdiği günleri takipçileriyle paylaşıyor.
Buz gibi havalarda salonlarda oynanan karşılaşmalar öncesi paylaşım yapan Ebrar Karakurt bu kez hepimizin ağzını açık bıraktı.
Yılın 6 ayı kar kaplı olan St. Petersburg'a gelen Ebrar Karakurt gördüklerine inanamadı.
-25 derecede maça çıkan Ebrar Karakurt'un ekran başındaki bizleri bile üşüttüğü paylaşım👇
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