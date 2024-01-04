Alperen Şengün'ün Babası Tribündeyken Hissettikleri Hepinize Çok Tanıdık Gelecek!

Houston Rockets forması giyen gururumuz Alperen Şengün yaptığı röportajda babasıyla ilgili sözleri hepimizin yüzünü gülümsetti. Bu sezonki performansıyla All-Star'a seçilmesinin sürpriz olmayacağı öngörülen Alperen Şengün'ün açıklamalarına birlikte bakalım.