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Alperen Şengün'ün Babası Tribündeyken Hissettikleri Hepinize Çok Tanıdık Gelecek!

Alperen Şengün'ün Babası Tribündeyken Hissettikleri Hepinize Çok Tanıdık Gelecek!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:14

Houston Rockets forması giyen gururumuz Alperen Şengün yaptığı röportajda babasıyla ilgili sözleri hepimizin yüzünü gülümsetti. Bu sezonki performansıyla All-Star'a seçilmesinin sürpriz olmayacağı öngörülen Alperen Şengün'ün açıklamalarına birlikte bakalım.

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Bu sezon Houston Rockets ile harika bir sezon geçiren Alperen Şengün, DHA'ya verdiği röportajda hepimizin yüzünü gülümsetecek açıklamalar yaptı.

Bu sezon Houston Rockets ile harika bir sezon geçiren Alperen Şengün, DHA'ya verdiği röportajda hepimizin yüzünü gülümsetecek açıklamalar yaptı.

Alperen Şengün'ün babası ile ilgili sözlerinin yüzümüzü gülümsettiği açıklamaların bir bölümü şöyleydi.

Alperen Şengün'ün babası ile ilgili sözlerinin yüzümüzü gülümsettiği açıklamaların bir bölümü şöyleydi.

"Çok büyük bir destek var ve bu beni duygulandırıyor. Bazı çocuklar okulda anonslar yapıyor. Bir öğretmen sınıfta benim videolarımı izletiyor. Bu çok duygusal bir şey. Herkes arkamda. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapıyorum."

"Çok büyük bir destek var ve bu beni duygulandırıyor. Bazı çocuklar okulda anonslar yapıyor. Bir öğretmen sınıfta benim videolarımı izletiyor. Bu çok duygusal bir şey. Herkes arkamda. Onların desteklerini boşa çıkarmamak için sahada elimden geleni yapıyorum."

"Gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah ülkemizden daha iyi oyuncular çıkar. Ben de bir gün emekli olduğumda bunları görmek isterim. Onlarla konuşup, onlara bilgilerimi aktarmak isterim. Bu günleri görmek inşallah bana nasip olur. Desteklerini vermeye devam etsinler. Bu benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Onların arkamda olduğunu bilmek, Türk bayrağını temsil edebilmek benim için onur verici."

"Gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah ülkemizden daha iyi oyuncular çıkar. Ben de bir gün emekli olduğumda bunları görmek isterim. Onlarla konuşup, onlara bilgilerimi aktarmak isterim. Bu günleri görmek inşallah bana nasip olur. Desteklerini vermeye devam etsinler. Bu benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Onların arkamda olduğunu bilmek, Türk bayrağını temsil edebilmek benim için onur verici."

"Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde beni azarlıyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok."

"Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde beni azarlıyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok."
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Alperen Şengün'ün babası ile ilgili sözleri ise sosyal medyada çok beğenildi👇

Alperen Şengün'ün babası ile ilgili sözleri ise sosyal medyada çok beğenildi👇
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