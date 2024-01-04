Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş.
Hazırsanız başlıyoruz🚀
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1. Eee bu işler böyledir.
2. Arda :(
3. Oynatmadın bi şu çocuğu be.
4. Ahaha.
5. Yalan yok ben de öyle.
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6. Biz de iyi biliriz.
7. İlk 11'leri Erman Yaşar'ın saydığını düşünsenize.
8. Yalnızca sitem.
9. Budur.
10. Fenerbahçe'den aldıkları kaçıncı futbolcu bu?
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11. Slimfit başka bir mevzu.
12. Yakışır hocama.
13. Buffon Reis'ten uyanıklık kokan hareketler.
14. Boynumuz büküldü.
15. Şöyle bir sabah kafayı sıfırlardı.
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Haftaya görüşmek üzere 👋
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