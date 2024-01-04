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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:40

Bakalım bu hafta Twitter'da kimler timeline'ı spor tweetleriyle şenlendirmiş.

Hazırsanız başlıyoruz🚀

Geçen hafta kaçırdıklarınız için👇

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1. Eee bu işler böyledir.

1. Eee bu işler böyledir.
twitter.com

2. Arda :(

2. Arda :(
twitter.com

3. Oynatmadın bi şu çocuğu be.

3. Oynatmadın bi şu çocuğu be.
twitter.com

4. Ahaha.

4. Ahaha.
twitter.com

5. Yalan yok ben de öyle.

5. Yalan yok ben de öyle.
twitter.com
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6. Biz de iyi biliriz.

6. Biz de iyi biliriz.
twitter.com

7. İlk 11'leri Erman Yaşar'ın saydığını düşünsenize.

7. İlk 11'leri Erman Yaşar'ın saydığını düşünsenize.
twitter.com

8. Yalnızca sitem.

8. Yalnızca sitem.
twitter.com

9. Budur.

9. Budur.
twitter.com

10. Fenerbahçe'den aldıkları kaçıncı futbolcu bu?

10. Fenerbahçe'den aldıkları kaçıncı futbolcu bu?
twitter.com
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11. Slimfit başka bir mevzu.

11. Slimfit başka bir mevzu.
twitter.com

12. Yakışır hocama.

12. Yakışır hocama.
twitter.com

13. Buffon Reis'ten uyanıklık kokan hareketler.

13. Buffon Reis'ten uyanıklık kokan hareketler.
twitter.com

14. Boynumuz büküldü.

14. Boynumuz büküldü.
twitter.com

15. Şöyle bir sabah kafayı sıfırlardı.

15. Şöyle bir sabah kafayı sıfırlardı.
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere 👋

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