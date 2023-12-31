Yüzünüzde Kocaman Bir Gülümseme Bırakacak Sporla İlgili Atılan 2023 Yılının En Komik Tweetleri
Yüzünüzde Kocaman Bir Gülümseme Bırakacak Sporla İlgili Atılan 2023 Yılının En Komik Tweetleri
Sporseverler her ne olursa olsun 2023 yılında hepimizin yüzünü güldürmek için ellerinden geleni yaptılar. 2023 yılında spor dünyasında yaşananları mizahla harmanlayarak hepimizi güldüren kişilerin birbirinden eğlenceli ve komik tweetleri ile karşınızdayız.
Hazırsanız başlıyoruz🚀
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1. Özledik şu muhabbetleri yemin ederim.
2. Icardi'ye benzeyen dedeyi anımsamadan olmaz.
3. :(
4. Odayı görünce kalbim hızlandı.
5. İmza atarken küfür etmiş midir?
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6. Fenerbahçeli olacak.
7. Siz fesatsınız arkadaşlar.
8. Öğrenelim erkolar.
9. Griezmann'ın bu terbiyesizliği unutulmadı.
10. Ronaldo yaşlanmıyor demiştik.
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11. Yapmıştır belki :(
12. Kaliteli bir sohbet.
13. Terbiyesiz adam.
14. Futbol tayfayla iletişim kuruyoruz.
15. Ne günlerden geçmişiz biz, vay be...
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16. EYT'li ünlüleri hatırlayalım.
17. Malum olayı hatırlatmaya gerek yok zaten sıkıldınız.
18. Ayyaş arkadaşımıza aynı muameleyi çekmemiz lazım.
19. Ayıp oluyo hocam.
20. Arda Güler'in annesine gelen bu tweeti hatırlamasak olmazdı.
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21. Özlediniz arkadaşlar, özlediniz.
22. Kolay soruydu ama hepimiz yanıldık.
23. Sporla siyaseti karıştırmayalım.
24. Twitter çok ilginç bir yer gerçekten.
25. Bu tweet Markova'ya lakabını verdi.
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26. Tehlikeli sorular.
27. Kalp kalp kalp.
28. Hocamızı anmazsak olmaz.
29. Adaptörü ısınan atari.
30. Benekli Ayhan olayı.
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31. Kültürlenelim.
32. Kenan Yıldız 2005 doğumluymuş.
33. Dişi Fatih Terim.
34. Erkeğin en karizmatik olduğu an diyebilir miyiz?
35. Ahaha.
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36. Seçimi hatırlayın, ne çabuk unuttunuz.
37. Alındın mı Josef?
38. Havaalanı tuvaletinde saklanmak.
39. Adanalı Ronaldo.
40. Osayi Samuel oyun oynamak istiyor.
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41. Müthiş tespit.
42. Hala yapan olmadı.
43. Life...
44. GTA 6 sızdırılan görüntüler.
45. Estağfurullah.
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46. Böyle pozitif olacaksın.
47. Ayrıntıya dikkat.
48. Çok haklı tweet.
49. Diyebilir, neden demesin?
50. Kahkaha attım😂
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51. Müthiş tespitti.
52. Herve Renard, uzay çağını başlatan kişi.
53. Otobüs kaptanı orgeneral.
54. Tek yol devrim.
55. Beklenmedik bir yorum oldu kabul edin.
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56. Osimneh.
57. Keşke futbolu bu kadar bilseydim.
58. Talihsiz bir an. Daha güzel anlarla 2024 yılının sonunda görüşmek üzere👋
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