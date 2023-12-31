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Yüzünüzde Kocaman Bir Gülümseme Bırakacak Sporla İlgili Atılan 2023 Yılının En Komik Tweetleri

etiket Yüzünüzde Kocaman Bir Gülümseme Bırakacak Sporla İlgili Atılan 2023 Yılının En Komik Tweetleri

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 08:16

Sporseverler her ne olursa olsun 2023 yılında hepimizin yüzünü güldürmek için ellerinden geleni yaptılar. 2023 yılında spor dünyasında yaşananları mizahla harmanlayarak hepimizi güldüren kişilerin birbirinden eğlenceli ve komik tweetleri ile karşınızdayız. 

Hazırsanız başlıyoruz🚀

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1. Özledik şu muhabbetleri yemin ederim.

1. Özledik şu muhabbetleri yemin ederim.

2. Icardi'ye benzeyen dedeyi anımsamadan olmaz.

2. Icardi'ye benzeyen dedeyi anımsamadan olmaz.

3. :(

3. :(

4. Odayı görünce kalbim hızlandı.

4. Odayı görünce kalbim hızlandı.

5. İmza atarken küfür etmiş midir?

5. İmza atarken küfür etmiş midir?
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6. Fenerbahçeli olacak.

6. Fenerbahçeli olacak.

7. Siz fesatsınız arkadaşlar.

7. Siz fesatsınız arkadaşlar.

8. Öğrenelim erkolar.

8. Öğrenelim erkolar.

9. Griezmann'ın bu terbiyesizliği unutulmadı.

9. Griezmann'ın bu terbiyesizliği unutulmadı.

10. Ronaldo yaşlanmıyor demiştik.

10. Ronaldo yaşlanmıyor demiştik.
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11. Yapmıştır belki :(

11. Yapmıştır belki :(

12. Kaliteli bir sohbet.

12. Kaliteli bir sohbet.

13. Terbiyesiz adam.

13. Terbiyesiz adam.

14. Futbol tayfayla iletişim kuruyoruz.

14. Futbol tayfayla iletişim kuruyoruz.

15. Ne günlerden geçmişiz biz, vay be...

15. Ne günlerden geçmişiz biz, vay be...
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16. EYT'li ünlüleri hatırlayalım.

16. EYT'li ünlüleri hatırlayalım.

17. Malum olayı hatırlatmaya gerek yok zaten sıkıldınız.

17. Malum olayı hatırlatmaya gerek yok zaten sıkıldınız.

18. Ayyaş arkadaşımıza aynı muameleyi çekmemiz lazım.

18. Ayyaş arkadaşımıza aynı muameleyi çekmemiz lazım.

19. Ayıp oluyo hocam.

19. Ayıp oluyo hocam.

20. Arda Güler'in annesine gelen bu tweeti hatırlamasak olmazdı.

20. Arda Güler'in annesine gelen bu tweeti hatırlamasak olmazdı.
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21. Özlediniz arkadaşlar, özlediniz.

21. Özlediniz arkadaşlar, özlediniz.

22. Kolay soruydu ama hepimiz yanıldık.

22. Kolay soruydu ama hepimiz yanıldık.

23. Sporla siyaseti karıştırmayalım.

23. Sporla siyaseti karıştırmayalım.

24. Twitter çok ilginç bir yer gerçekten.

24. Twitter çok ilginç bir yer gerçekten.

25. Bu tweet Markova'ya lakabını verdi.

25. Bu tweet Markova'ya lakabını verdi.
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26. Tehlikeli sorular.

26. Tehlikeli sorular.

27. Kalp kalp kalp.

27. Kalp kalp kalp.

28. Hocamızı anmazsak olmaz.

28. Hocamızı anmazsak olmaz.

29. Adaptörü ısınan atari.

29. Adaptörü ısınan atari.

30. Benekli Ayhan olayı.

30. Benekli Ayhan olayı.
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31. Kültürlenelim.

31. Kültürlenelim.

32. Kenan Yıldız 2005 doğumluymuş.

32. Kenan Yıldız 2005 doğumluymuş.

33. Dişi Fatih Terim.

33. Dişi Fatih Terim.

34. Erkeğin en karizmatik olduğu an diyebilir miyiz?

34. Erkeğin en karizmatik olduğu an diyebilir miyiz?

35. Ahaha.

35. Ahaha.
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36. Seçimi hatırlayın, ne çabuk unuttunuz.

36. Seçimi hatırlayın, ne çabuk unuttunuz.

37. Alındın mı Josef?

37. Alındın mı Josef?

38. Havaalanı tuvaletinde saklanmak.

38. Havaalanı tuvaletinde saklanmak.

39. Adanalı Ronaldo.

39. Adanalı Ronaldo.

40. Osayi Samuel oyun oynamak istiyor.

40. Osayi Samuel oyun oynamak istiyor.
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41. Müthiş tespit.

41. Müthiş tespit.

42. Hala yapan olmadı.

42. Hala yapan olmadı.

43. Life...

43. Life...

44. GTA 6 sızdırılan görüntüler.

44. GTA 6 sızdırılan görüntüler.

45. Estağfurullah.

45. Estağfurullah.
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46. Böyle pozitif olacaksın.

46. Böyle pozitif olacaksın.

47. Ayrıntıya dikkat.

47. Ayrıntıya dikkat.

48. Çok haklı tweet.

48. Çok haklı tweet.

49. Diyebilir, neden demesin?

49. Diyebilir, neden demesin?

50. Kahkaha attım😂

50. Kahkaha attım😂
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51. Müthiş tespitti.

51. Müthiş tespitti.

52. Herve Renard, uzay çağını başlatan kişi.

52. Herve Renard, uzay çağını başlatan kişi.

53. Otobüs kaptanı orgeneral.

53. Otobüs kaptanı orgeneral.

54. Tek yol devrim.

54. Tek yol devrim.

55. Beklenmedik bir yorum oldu kabul edin.

55. Beklenmedik bir yorum oldu kabul edin.
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56. Osimneh.

56. Osimneh.

57. Keşke futbolu bu kadar bilseydim.

57. Keşke futbolu bu kadar bilseydim.

58. Talihsiz bir an. Daha güzel anlarla 2024 yılının sonunda görüşmek üzere👋

58. Talihsiz bir an. Daha güzel anlarla 2024 yılının sonunda görüşmek üzere👋
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