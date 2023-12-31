Yüzünüzde Kocaman Bir Gülümseme Bırakacak Sporla İlgili Atılan 2023 Yılının En Komik Tweetleri

Sporseverler her ne olursa olsun 2023 yılında hepimizin yüzünü güldürmek için ellerinden geleni yaptılar. 2023 yılında spor dünyasında yaşananları mizahla harmanlayarak hepimizi güldüren kişilerin birbirinden eğlenceli ve komik tweetleri ile karşınızdayız.

Hazırsanız başlıyoruz🚀