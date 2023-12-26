Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 08:33

Ülke gündemi yerinde durmuyor, spor tayfa yine yüzümüzü güldürüp bir nebze de olsa keyfimizi yerine getirmek için ağustos ayında çalışan karınca misali elinden geleni yapıyor. Haftanın en komik spor tweetlerine birlikte bakalım!

Hazırsanız başlıyoruz🚀

Geçtiğimiz hafta neler olmuş bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Bir tek ortada ayakta duranı tanıyorumdur.

1. Bir tek ortada ayakta duranı tanıyorumdur.
twitter.com

2. Kaptan net konuşmuş.

2. Kaptan net konuşmuş.
twitter.com

3. Kuponu oynamamış🚬

3. Kuponu oynamamış🚬
twitter.com

4. Espark'ın önünde yalandan volta attık belki gerçektir diye.

4. Espark'ın önünde yalandan volta attık belki gerçektir diye.
twitter.com

5. Mert Aydın bana fasa fiso mu demiş?

5. Mert Aydın bana fasa fiso mu demiş?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yani haksız değil.

6. Yani haksız değil.
twitter.com

7. Denizaşırı mizahta bu hafta...

7. Denizaşırı mizahta bu hafta...
twitter.com

8. Taraftarım hocam ayıp ettiniz.

8. Taraftarım hocam ayıp ettiniz.
twitter.com

9. Herkes yılbaşı kutlamalarına çağırılırken ben.

9. Herkes yılbaşı kutlamalarına çağırılırken ben.
twitter.com

10. :(

10. :(
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bu yaratıcılık ne böyle?

11. Bu yaratıcılık ne böyle?
twitter.com

12. Bu olayın gerçekliğini aşamıyorum.

12. Bu olayın gerçekliğini aşamıyorum.

13. Bi' miktar üzüldüm bu twite.

13. Bi' miktar üzüldüm bu twite.
twitter.com

14. Haluk Levent'in gençliğinin kime benzediğini bulmuşlar.

14. Haluk Levent'in gençliğinin kime benzediğini bulmuşlar.
twitter.com

15. Biz ne izledik gerçekten...

15. Biz ne izledik gerçekten...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Ahahah.

16. Ahahah.
twitter.com

17. Bana da dua etsene bi' kere.

17. Bana da dua etsene bi' kere.
twitter.com

18. Eski Kadıköy'de Galatasaray orta sahayı geçmek için izin istiyordu.

18. Eski Kadıköy'de Galatasaray orta sahayı geçmek için izin istiyordu.
twitter.com

19. Foşur foşur reis.

19. Foşur foşur reis.

20. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

20. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

21. Bu bilgi biraz da sizi üzsün, hepinizi.

21. Bu bilgi biraz da sizi üzsün, hepinizi.
twitter.com

22. Ahah müthiş anı.

22. Ahah müthiş anı.
twitter.com

23. Oldlar nasılsınız, beliniz ağrıyor mu? Hastaneye gidiyor musunuz sık sık?

23. Oldlar nasılsınız, beliniz ağrıyor mu? Hastaneye gidiyor musunuz sık sık?
twitter.com

24. Hatırladınız değil mi?

24. Hatırladınız değil mi?

Haftaya görüşmek üzere👋

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
6
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?