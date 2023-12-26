Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ülke gündemi yerinde durmuyor, spor tayfa yine yüzümüzü güldürüp bir nebze de olsa keyfimizi yerine getirmek için ağustos ayında çalışan karınca misali elinden geleni yapıyor. Haftanın en komik spor tweetlerine birlikte bakalım!

Hazırsanız başlıyoruz🚀