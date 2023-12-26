Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Ülke gündemi yerinde durmuyor, spor tayfa yine yüzümüzü güldürüp bir nebze de olsa keyfimizi yerine getirmek için ağustos ayında çalışan karınca misali elinden geleni yapıyor. Haftanın en komik spor tweetlerine birlikte bakalım!
Hazırsanız başlıyoruz🚀
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1. Bir tek ortada ayakta duranı tanıyorumdur.
2. Kaptan net konuşmuş.
3. Kuponu oynamamış🚬
4. Espark'ın önünde yalandan volta attık belki gerçektir diye.
5. Mert Aydın bana fasa fiso mu demiş?
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6. Yani haksız değil.
7. Denizaşırı mizahta bu hafta...
8. Taraftarım hocam ayıp ettiniz.
9. Herkes yılbaşı kutlamalarına çağırılırken ben.
10. :(
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11. Bu yaratıcılık ne böyle?
12. Bu olayın gerçekliğini aşamıyorum.
13. Bi' miktar üzüldüm bu twite.
14. Haluk Levent'in gençliğinin kime benzediğini bulmuşlar.
15. Biz ne izledik gerçekten...
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16. Ahahah.
17. Bana da dua etsene bi' kere.
18. Eski Kadıköy'de Galatasaray orta sahayı geçmek için izin istiyordu.
19. Foşur foşur reis.
20. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
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21. Bu bilgi biraz da sizi üzsün, hepinizi.
22. Ahah müthiş anı.
23. Oldlar nasılsınız, beliniz ağrıyor mu? Hastaneye gidiyor musunuz sık sık?
24. Hatırladınız değil mi?
Haftaya görüşmek üzere👋
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