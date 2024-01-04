İzlenme Rekorları Kıran 11/E ile 11/H Arasında Oynanan Futbol Maçına Gelen Yorumlar Gününüzü Güzelleştirecek
İzlenme Rekorları Kıran 11/E ile 11/H Arasında Oynanan Futbol Maçına Gelen Yorumlar Gününüzü Güzelleştirecek
Bursa Erkek Lisesi Futbol Turnuvası'nda yaşananlar YouTube'da izlenme rekorları kırdı. Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan futbol kalitesiyle tribünleri coşturan 11/E ile 11/H şubeleri gözlerimizin pasını sildi. Yapılan yorumlardan da görülebileceği üzere izleyenler bu tadı ancak ve ancak üst düzey bir futbol maçında alabilirdi.
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Bursa Erkek Lisesi'nde düzenlenen turnuvada 11/E ile 11/H finalde karşı karşıya geldi.
Tribünlerde hakemi istifaya davet eden pankartların yer aldığı mücadele büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu.
Kıran kırana geçen karşılaşmada tribünde yer alan seyircilerden bir tanesi hafif bir sakatlık geçirdi.
22 dakikalık geniş özet boyunca izleyicilere futbolun güzelliklerini sunan iki takım futbolcuları da oldukça centilmen bir şekilde karşılaşmayı noktaladı.
Karşılaşmayı izleyenlerin yorumları ise mükemmeldi👇
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Karşılaşmanın geniş özetini izlemek için şöyle buyursunlar: 11/E 11/H Final Maçı!
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