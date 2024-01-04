İzlenme Rekorları Kıran 11/E ile 11/H Arasında Oynanan Futbol Maçına Gelen Yorumlar Gününüzü Güzelleştirecek

Bursa Erkek Lisesi Futbol Turnuvası'nda yaşananlar YouTube'da izlenme rekorları kırdı. Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan futbol kalitesiyle tribünleri coşturan 11/E ile 11/H şubeleri gözlerimizin pasını sildi. Yapılan yorumlardan da görülebileceği üzere izleyenler bu tadı ancak ve ancak üst düzey bir futbol maçında alabilirdi.