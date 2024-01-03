Real Madrid Forması Giyen Arda Güler'in Oyuna Giremeyeceğini Anladığı Anlar
Real Madrid Forması Giyen Arda Güler'in Oyuna Giremeyeceğini Anladığı Anlar
Real Madrid'e transfer olduğu günden beri eflatun-beyazlı formayı sakatlıkları sebebiyle giyemeyen Arda Güler, La Liga'nin 19. haftasında Mallorca karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencisi Arda Güler 86. dakikada oyuna giremeyeceğini anlayınca takım arkadaşlarına başarılar diledi.
Kaynak: Deniz Satar
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Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, Mallorca maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesini bekleyen Arda Güler maçın 86. dakikasında son oyuncu değişiklerinde kendisine yer bulamadı.
Oyuna giren takım arkadaşları Lucas Vazquez ve Dani Ceballos'a şans dileyen milli futbolcumuz yedek kulübesinde yerini aldı.
O anları gazeteci Deniz Satar görüntüledi.
Arda Güler'in oyuna giremeyeceğini anladığı anlar👇
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Bu çocuk ya patlayacak kasip kavuracak yada bitirecekler bu çocuğu ortasi yok
gıcık ancelotti
Kendi kendimizi doldurmayalım en iyisi