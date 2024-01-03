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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Bonservisini Belirledi: Arda Güler Yanında Ucuz Kalabilir!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Bonservisini Belirledi: Arda Güler Yanında Ucuz Kalabilir!

Ferdi Kadıoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 16:56

Fenerbahçe'nin Avrupa devlerinin kıskacında olan Ferdi Kadıoğlu için kulüp tarihine geçecek bonservis talep ettiği iddia ediliyor. 

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Sarı-Lacivertli kulüp ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun adı sürekli dünya devleri ile anılıyor.

Sarı-Lacivertli kulüp ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun adı sürekli dünya devleri ile anılıyor.

Fenerbahçe'nin sürekli basında yer alan transfer dedikoduları sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sürekli basında yer alan transfer dedikoduları sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirlediği öne sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için kapıyı en az 30 milyon eurodan açacak.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için kapıyı en az 30 milyon eurodan açacak.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi durumunda ise 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihine geçebilir.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi durumunda ise 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihine geçebilir.

Fenerbahçe'de bonservis rekoru 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.

Fenerbahçe'de bonservis rekoru 21'er milyon euro ile Vedat Muriqi ve Elvir Baljic'e ait.
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ise kulübün kasasına net 20 milyon euro sokmuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ise kulübün kasasına net 20 milyon euro sokmuştu.
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