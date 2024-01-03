Dört Büyükler İçin Midjourney ile Tasarlanan Stadyumlar Ağzınızı Açık Bırakacak!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadyumlarını Midjourney ile tasarlayan Onurcan Erdem, hayal gücümüzün sınırlarını zorladı. Yaptığı harika çalışmaları Twitter'da takipçileriyle paylaşan Onurcan Erdem'in Midjourney ve photoshop kullanarak hazırladığı stadyumlara birlikte bakalım.

Kaynak: Onurcan Erdem/Twitter