Dört Büyükler İçin Midjourney ile Tasarlanan Stadyumlar Ağzınızı Açık Bırakacak!
Dört Büyükler İçin Midjourney ile Tasarlanan Stadyumlar Ağzınızı Açık Bırakacak!
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadyumlarını Midjourney ile tasarlayan Onurcan Erdem, hayal gücümüzün sınırlarını zorladı. Yaptığı harika çalışmaları Twitter'da takipçileriyle paylaşan Onurcan Erdem'in Midjourney ve photoshop kullanarak hazırladığı stadyumlara birlikte bakalım.
Kaynak: Onurcan Erdem/Twitter
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Yapay zekayı kullanarak muhteşem sanat eserleri ortaya koyan Onurcan Erdem, 4 büyük kulübümüz için kolları sıvadı.
Fenerbahçe için yaptığı ilk tasarımı beğenmese de yaptıklarıyla hepimizi büyüledi. Tasarımları ise şöyleydi👇
Beşiktaş Emirates Park👇
Fenerbahçe Atatürk Stadyumu👇
Galatasaray RAMS Park👇
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Trabzonspor Papara Park👇
Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım!
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torpil ile ilgili haberin altına yazamıyorum buraya yazayım bari. rezillik diz boyu...! onedio yönetimi siz daha rezilsiniz. yazıklar olsun onca yıldır takip... Devamını Gör
amk iki günde bir yapay zeka haberleri, bi ske yaramaz işte ne bu
ben diyorum hep yapay zeka salağan teki.