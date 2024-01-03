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Dört Büyükler İçin Midjourney ile Tasarlanan Stadyumlar Ağzınızı Açık Bırakacak!

Dört Büyükler İçin Midjourney ile Tasarlanan Stadyumlar Ağzınızı Açık Bırakacak!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 22:19

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadyumlarını Midjourney ile tasarlayan Onurcan Erdem, hayal gücümüzün sınırlarını zorladı. Yaptığı harika çalışmaları Twitter'da takipçileriyle paylaşan Onurcan Erdem'in Midjourney ve photoshop kullanarak hazırladığı stadyumlara birlikte bakalım.

Kaynak: Onurcan Erdem/Twitter

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Yapay zekayı kullanarak muhteşem sanat eserleri ortaya koyan Onurcan Erdem, 4 büyük kulübümüz için kolları sıvadı.

Yapay zekayı kullanarak muhteşem sanat eserleri ortaya koyan Onurcan Erdem, 4 büyük kulübümüz için kolları sıvadı.

Fenerbahçe için yaptığı ilk tasarımı beğenmese de yaptıklarıyla hepimizi büyüledi. Tasarımları ise şöyleydi👇

Fenerbahçe için yaptığı ilk tasarımı beğenmese de yaptıklarıyla hepimizi büyüledi. Tasarımları ise şöyleydi👇
twitter.com

Beşiktaş Emirates Park👇

Beşiktaş Emirates Park👇

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu👇

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu👇

Galatasaray RAMS Park👇

Galatasaray RAMS Park👇
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Trabzonspor Papara Park👇

Trabzonspor Papara Park👇

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Mustafa Çelebi

torpil ile ilgili haberin altına yazamıyorum buraya yazayım bari. rezillik diz boyu...! onedio yönetimi siz daha rezilsiniz. yazıklar olsun onca yıldır takip... Devamını Gör

84

amk iki günde bir yapay zeka haberleri, bi ske yaramaz işte ne bu

kenan öz

ben diyorum hep yapay zeka salağan teki.