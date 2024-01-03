Fatih Altaylı TFF İçin Başkan Adayı Olarak Faruk Süren ve Aziz Yıldırım'ı Gösterdi
Fatih Altaylı TFF İçin Başkan Adayı Olarak Faruk Süren ve Aziz Yıldırım'ı Gösterdi
Fatih Altaylı kendi ismini taşıyan YouTube kanalında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edecek iradesi olmadığını söylerken, TFF için gönlünde yatan iki başkan adayını açıkladı. Fatih Altaylı, Büyükekşi'nin yakın bir zamanda görevden alınacağını söyledi.
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Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar için TFF'yi suçladı.
Suudi Arabistan yönetiminin Ankara ziyaretlerinde Anıtkabir'e gitmediğini söyleyen Altaylı, yaşanan bu olayların öngörülebileceğini söyledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edecek iradesinin olmadığını sadece affını isteyebileyeceğini belirten deneyimli gazeteci, yakın bir zamanda görevden alınacağını söyledi.
Fatih Altaylı TFF Başkan adayı olarak gönlünden geçen iki kişinin adını verdi. Fatih Altaylı, "Benim TFF için önerdiğim iki isim var, Faruk Süren ve Aziz Yıldırım. Bırakın bunlar olsun Federasyon Başkanı, bakın bakalım bundan sonra oluyo mu böyle rezillikler."
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa teklifini Aziz Yıldırım'ın karşı çıkacağını söyleyen Altaylı, "Aziz Yıldırım'ın kafasına tabanca dayasan, böyle bir şey yapar mı?" dedi.
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