Fatih Altaylı TFF İçin Başkan Adayı Olarak Faruk Süren ve Aziz Yıldırım'ı Gösterdi

Fatih Altaylı kendi ismini taşıyan YouTube kanalında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edecek iradesi olmadığını söylerken, TFF için gönlünde yatan iki başkan adayını açıkladı. Fatih Altaylı, Büyükekşi'nin yakın bir zamanda görevden alınacağını söyledi.