Gazeteci Fatih Altaylı'ya 7 Ay Hapis Cezası!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya 7 Ay Hapis Cezası!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya ultrAslan lideri Sabahattin Şirin 'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 7 ay hapis kararı çıktı.
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası verdi.
Fatih Altaylı, Habertürk'te kaleme aldığı yazısında Sabahattin Şirin'i avukatı üzerinden Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendirmişti.
Altaylı ilgili bölümde şunları yazmıştı: "Tutuklu sanıklar arasında, bir de avukat var. Serdar Öktem (Solda). Peki bu Serdar Öktem başka kimin avukatı dersiniz! Bingo… Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin’in avukatı. Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar."
T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.
İstinaf Mahkemesi gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.
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