Gazeteci Fatih Altaylı'dan "Yurt Dışına Gidiyor" İddialarına Yanıt Geldi
Gazeteci Fatih Altaylı'dan "Yurt Dışına Gidiyor" İddialarına Yanıt Geldi
Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı ve yurt dışına çıkmaya hazırlandığı iddialarına cevap verdi.
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Anadolu Ajansı dün Fatih Altaylı hakkında, yeni yılın ilk sabahında yapılan Filistin yürüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy olayı hakkında "eline sağlık" paylaşımı nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturmayla ilgili ODA TV'ye açıklamlarda bulunan Fatih Altaylı şunları söyledi: "Haberleri ben de okudum ama henüz bana ulaşan bir tebligat yok. Ulaşınca giderim."
Fatih Altaylı, sosyal medyada bir troll hesabın "Fatih Altaylı yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor" iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.
Altaylı, "Bir trolle ortak bir çevrem olacağını zannetmiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmedim. Yurt dışına zaman zaman çıkıyorum ama gezmeye gidiyorum, geri geliyorum. Geçen hafta yurt dışındaydım, onlar gibi değilim. Bu memleketi terk edip kaçmam bir yere. Niye gideyim?" diye konuştu.
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