Rasim Ozan Kütahyalı: "Devlet İçinde Fatih Altaylı'nın Tutuklanması İçin Bir Mücadele Başladı"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), gazeteci Fatih Altaylı için devlet içinde bir mücadele başladığını ve Atatürkçü kanat ile muhafazakar kanadın karşı karşıya geldiğini iddia etti.

ROK'a göre Altaylı'nın tutuklanıp tutuklanmayacağı ise bu sürecin sonunda belli olacak.