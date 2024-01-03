Rasim Ozan Kütahyalı: "Devlet İçinde Fatih Altaylı'nın Tutuklanması İçin Bir Mücadele Başladı"
Rasim Ozan Kütahyalı: "Devlet İçinde Fatih Altaylı'nın Tutuklanması İçin Bir Mücadele Başladı"
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı (ROK), gazeteci Fatih Altaylı için devlet içinde bir mücadele başladığını ve Atatürkçü kanat ile muhafazakar kanadın karşı karşıya geldiğini iddia etti.
ROK'a göre Altaylı'nın tutuklanıp tutuklanmayacağı ise bu sürecin sonunda belli olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
DHA, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığını öne sürmüştü.
Anadolu Ajansı da Altaylı hakkında, yeni yılın ilk sabahında yapılan Filistin yürüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy olayı hakkında "eline sağlık" paylaşımına "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Altaylı’nın tutuklanıp tutuklanmayacağını devlet içi güç dengesi belirleyecek” diyen Rasim Ozan Kütahyalı, "Ben bu devlet içi konuda asla taraf değilim. Altaylı’ya operasyon çekmiyorum. Sadece objektif şekilde fotoğraf çekiyorum. Fatih Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
ROK şöyle devam etti: "Fatih Altaylı bir açıdan devletin emrindedir. 'Eline sağlık' olayında ise sınırları aştı. Devletin içindeki Müslüman ve muhafazakar-milliyetçi kanat Fatih Altaylı’yı tutuklamak, cezalandırmak istiyor. Altaylı’dan arada 'resmî hizmet' alan devlet içi Atatürkçü kanat ise Altaylı’yı korumak istiyor. Muhalefet bu kavgada yok."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda