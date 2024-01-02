Fatih Altaylı "Suçu ve Suçluyu Övme" Suçundan Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Filistin'e Destek Yürüyüşü eylemin kendisinden çok ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. Elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla yürüyüşten dönen bir kişiye yumruk atılmasının ardından Fatih Altaylı'dan 'Eline sağlık' paylaşımı gelmiş, bu paylaşım Ak Parti'nin popüler isimleri tarafından yumruk atan kişiye destek olarak yorumlanmıştı. Altaylı 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.