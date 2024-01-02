Fatih Altaylı "Suçu ve Suçluyu Övme" Suçundan Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı
Fatih Altaylı "Suçu ve Suçluyu Övme" Suçundan Şüpheli Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Filistin'e Destek Yürüyüşü eylemin kendisinden çok ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. Elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla yürüyüşten dönen bir kişiye yumruk atılmasının ardından Fatih Altaylı'dan 'Eline sağlık' paylaşımı gelmiş, bu paylaşım Ak Parti'nin popüler isimleri tarafından yumruk atan kişiye destek olarak yorumlanmıştı. Altaylı 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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Geçtiğimiz gün Galata Köprüsü'nde yapılan yürüyüşte elinde Kelime-i Tehvid bayrağı olan bir şahıs bir genç tarafından darbedilmiş, yumruğu atan genç tutuklanmıştı.
Olayın ardından Altaylı tarafından yapılan bu paylaşım yumruk atan kişiye destek mesajı olarak yorumlandı.
Bugün ise ünlü gazeteci şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı çağrıdan birkaç saat önce Altaylı'nın tutuklanacağını iddia etmişti.
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