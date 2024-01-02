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Binlerce Kişiyi Dolandırmak İstediler! Sahte Mesajla 'e-Devlet Dolandırıcılığı'

Binlerce Kişiyi Dolandırmak İstediler! Sahte Mesajla 'e-Devlet Dolandırıcılığı'

Dolandırıcılık edevlet
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 21:52

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır.' mesajı ile dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını açıklayarak vatandaşları uyardı.

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Son dönemde özellikle sosyal medyada yayılan dolandırıcılık faliyetlerine bir yenisi daha eklendi. İBB Mezarlık Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi görünen mesajla vatandaşların e-Devlet şifreleri ele geçirilmeye çalışıldı.

Son dönemde özellikle sosyal medyada yayılan dolandırıcılık faliyetlerine bir yenisi daha eklendi. İBB Mezarlık Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi görünen mesajla vatandaşların e-Devlet şifreleri ele geçirilmeye çalışıldı.

Gönderenin 'IBBMEZDAIBS' olarak göründüğü mesajda 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' ifadeleri yer aldı.

Gönderenin 'IBBMEZDAIBS' olarak göründüğü mesajda 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' ifadeleri yer aldı.

İBB'den yapılan açıklamada gelen mesajlara itibar edilmemesi vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda da "Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

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