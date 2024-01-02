Binlerce Kişiyi Dolandırmak İstediler! Sahte Mesajla 'e-Devlet Dolandırıcılığı'
Binlerce Kişiyi Dolandırmak İstediler! Sahte Mesajla 'e-Devlet Dolandırıcılığı'
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır.' mesajı ile dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını açıklayarak vatandaşları uyardı.
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Son dönemde özellikle sosyal medyada yayılan dolandırıcılık faliyetlerine bir yenisi daha eklendi. İBB Mezarlık Daire Başkanlığı'ndan gelmiş gibi görünen mesajla vatandaşların e-Devlet şifreleri ele geçirilmeye çalışıldı.
Gönderenin 'IBBMEZDAIBS' olarak göründüğü mesajda 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' ifadeleri yer aldı.
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