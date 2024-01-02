Cumhur İttifakını Eleştiren Broşür Dağıtan İYİ Partili Gençlere Gözaltı! 'Türkiye'nin Araplaşması İçin...'

İstanbul Beşiktaş'ta üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları bulunan ve 'Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin' yazılı broşürler dağıtan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel isimli İYİ Partili üç genç 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındı.