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Cumhur İttifakını Eleştiren Broşür Dağıtan İYİ Partili Gençlere Gözaltı! 'Türkiye'nin Araplaşması İçin...'

Cumhur İttifakını Eleştiren Broşür Dağıtan İYİ Partili Gençlere Gözaltı! 'Türkiye'nin Araplaşması İçin...'

Recep Tayyip Erdoğan İyi Parti Cumhur İttifakı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 00:17

İstanbul Beşiktaş'ta üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları bulunan ve 'Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin' yazılı broşürler dağıtan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel isimli İYİ Partili üç genç 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındı. 

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Gençler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları görüntülerde dünya üzerinde satılan vatandaşlıkların yüzde 50'sinin Türkiye'de olduğunu ve bu durumun ülkenin demografik yapısını bozacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

Gençler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları görüntülerde dünya üzerinde satılan vatandaşlıkların yüzde 50'sinin Türkiye'de olduğunu ve bu durumun ülkenin demografik yapısını bozacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu broşürleri kameralara gösteren gençler 'Türkiye'nin Araplaştırılması için bu gördüğünün arkadaşlara oy vermeye devam edebilirsiniz. Çünkü bu arkadaşların Türklüğü Araplaştırmaktan ve Türklüğü, Türk gençlerini ezmekten başka bir derdi yok. Bugün bunu protesto etmek amacıyla Beşiktaş'tayız.' ifadelerini kullandı.

Gençlerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığı bilgisini paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, 'İyi Partili üç genç bu akşam İstanbul’da, “Türkiye’nin Araplaşması için oyunuzu bize verin” yazılı olan ve Cumhur İttifakı’nı eleştiren broşür dağıttıkları için halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaktan gözaltına alındılar. Bunun nesi tahrik, nesi aşağılama… Nesi suç?' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kanadından da gözaltı kararına tepki geldi.

Olayla ilgili paylaşım yapan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 'Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel tertemiz, pırıl pırıl genç vatanseverlerdir.

Yaptıkları işte hatalı hiçbir şey yok.

Görüşlerini en demokratik yolla ifade etmek istemişler.

Söylediklerinde gerçek olmayan ne?

Türk gencine, İYİ Partili kardeşlerimize fikrinden dolayı dokunamazsınız.

İstanbul İl Başkanımızı ve Gençlik Kolları Başkanımızı hemen aradım.

Teşkilatımız, gençlerimizin yanında.

Üyemiz avukatlar da dahil, tüm arkadaşlarımız şu anda gençlerimizin özgürlüğü için harekete geçtiler.' ifadelerini kullandı.

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