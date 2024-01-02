Anıtkabir’de Tehlikeli Provokasyon: "Şeriat" Diye Bağırdı, "Kahrolsun Cumhuriyet" Sloganı Attı

Bir kişi, Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir’de şeriat çağrısı yaptı, ‘kahrolsun Cumhuriyet’ diye bağırdı. Vatandaşların tepki gösterdiği kişi, Anıtkabir’de bulunan askerler tarafından polise teslim edildi.