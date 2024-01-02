Anıtkabir’de Tehlikeli Provokasyon: "Şeriat" Diye Bağırdı, "Kahrolsun Cumhuriyet" Sloganı Attı
Anıtkabir’de Tehlikeli Provokasyon: "Şeriat" Diye Bağırdı, "Kahrolsun Cumhuriyet" Sloganı Attı
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Geçtiğimiz gün İstanbul’da şehitlerimiz ve Filistin için düzenlenen miting, bazı gruplar tarafından hilafet taratışmalarını da beraberinde getirdi.
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir kişi, bayrağı hilafet çağrısı olarak yorumlayan başka bir kişi tarafından tartaklandı. Üniversite öğrencisi, görüntüler sonrasında tutuklandı.
Ayrıca ilahiyatçı yazar Yılmaz Çelik, mitinge katılan bir grubun görüntülerini paylaşarak “Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” paylaşımında bulundu.
Tüm bu yaşananlar hilafet tartışmalarını da körüklerken, 30 Aralık’ta Anıtkabir’de de tehlikeli bir provokasyon yapıldığı ortaya çıktı.
Sözcü TV’nin haberine göre; bir kişi Anıtkabir’de ‘şeriat gelecek’ diye bağırdı ve ‘kahrolsun Cumhuriyet’ sloganı attı.
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İşte Anıtkabir’de provokasyonun görüntüleri 👇
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