Sabri Sarıoğlu'nun Eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Müjdeli Haber: Kaptan Pilotluğa Terfi Etti
Sabri Sarıoğlu'nun Eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Müjdeli Haber: Kaptan Pilotluğa Terfi Etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takım Antrenörü Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan müjdeli haber geldi.
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2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, 5 bin saat uçuşla mesleğinde kaptan pilotluğa terfi etti.
Dört şeritli apoletini taktığı anlarda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu, "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sarıoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
Yağmur Sarıoğlu daha önce ikinci pilot olarak Atlas Okyanusu'nu aşmıştı. Sarıoğlu, "Dönüm noktası olarak kaydettim" sözleriyle duyurduğu haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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