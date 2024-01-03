Korku Dolu Anlar! Şarjda Unutulan Telefon Alev Aldı: Anne ve 4 Çocuk Kıl Payı Kurtuldu
Korku Dolu Anlar! Şarjda Unutulan Telefon Alev Aldı: Anne ve 4 Çocuk Kıl Payı Kurtuldu
Şarjda unutulan telefon faciaya neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şarja takılan telefonun alev alması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu yaralandı.
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Aile kıl payı canını kurtarırken, ev ise çıkan yangın nedeniyle tanınmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186’ncı sokaktaki Çiğdem Apartmanı’nın 5’inci katındaki dairede çıktı.
Alınan bilgiye göre, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan 30 yaşındaki anne Ruken K. ile çocukları 11 yaşındaki Umut K., 9 yaşındaki Buse K., 7 yaşındaki Onur K. ve 3 yaşındaki Hasret K., bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuklara olay yerinde oksijen takviyesi verdikten sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay yerinden görüntüler:
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