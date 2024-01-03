Doğu Anadolu Fay Hattına Dikkat Çeken Prof. Dr. Naci Görür: 'Her An 7 Üzeri Deprem Üretebilir'
Doğu Anadolu Fay Hattına Dikkat Çeken Prof. Dr. Naci Görür: 'Her An 7 Üzeri Deprem Üretebilir'
Tunceli ve Hakkari'de peş peşe yaşanan depremler sonrası bir kritik uyarı da Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Dün Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için tarih verip uyarılarda bulunmuştu.
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İstanbul için bir deprem beklenirken, 2023'ün son günü Hakkari ve Tunceli'de yaşanan depremler farklı bir endişeyi gündeme getirdi.
1 Ocak'ta Pülümür’de meydana gelen deprem sonrası Doğu Anadolu fay hattına bir kez daha dikkat çeken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede aşırı sıkışma olduğu ve basınç biriktirdiğini kaydetti. NTV’ye açıklamalarda bulunan Görür, şunları söyledi:
"Tunceli’nin 4 tarafı faylarla çevrili; Ovacık, Malatya, Doğu Anadolu, Nazımiye Fayı var. Nazımiye, Pülümür, Tunceli bu fayların arasında... Kuzey Anadolu Fayı’nın Erzincan ile Bingöl-Karlıova arasında en son deprem 1784'te… Yedisu Fayı, her 250 senede bir deprem üretir. Fayın tekerrür periyodu dolmuş, hem de 6 Şubat depremleri bu fayların uç kesimlerine stres transfer etmiş olabilir. Stres transferi nedeniyle bu faylarda oluşabilecek depremi öne çekmiş olabilir. Onun için endişe ediyoruz.”
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