Uzmanlar, İstanbulluları Kar İçin Tarih Verip Uyardı: 4 Gün Sürecek Kutup Soğukları Yolda!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği açıklandı.