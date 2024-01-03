Uzmanlar, İstanbulluları Kar İçin Tarih Verip Uyardı: 4 Gün Sürecek Kutup Soğukları Yolda!
Uzmanlar, İstanbulluları Kar İçin Tarih Verip Uyardı: 4 Gün Sürecek Kutup Soğukları Yolda!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği açıklandı.
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Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.
2024 ile birlikte kar yağışı ve kutup soğukları kapıya dayandı. Ocak ayının ikinci haftası itibariyle hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi adeta esir alacak.
Hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini güncelleyen Meteoroloji, yeni yılla birlikte Ocak ayının ortasına kadar çok sert bir 'kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret etti. Ocak ayının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Ancak özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için akıllardaki en büyük soru "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oldu.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.
Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu.
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Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" dedi. Özdemir'e göre Anadolu'da Ocak ayının sonuna kadar karla mücadele sürecek.
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