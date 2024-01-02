Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Bu Sefer Tarih Verdi: "7 Civarında Bir Deprem Bekleniyor"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Bu Sefer Tarih Verdi: "7 Civarında Bir Deprem Bekleniyor"
Tunceli ve Hakkari'de peş peşe yaşanan depremler sonrası kritik uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için tarih verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan,''Tendürek, Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır'' diyerek uyarılarda bulunması gündeme bomba gibi düşmüştü.
İstanbul için bir deprem beklenirken, 2023'ün son günü Hakkari'de yaşanan depremler farklı bir endişeyi gündeme getirdi.
Prof. Dr. Ercan, Afrika kıtasının Anadolu'ya yaptığı baskıyı işaret ederek, ilkbahara kadar büyük bir deprem beklediğini açıklayarak uyardı. "Gerginlik her yerde artıyor" diyen Ercan, "Sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliğin Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor." dedi. Ercan, İstanbul için de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hakkari'de meydana gelen deprem sonrası konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamalar şöyle:
"Görüntü odur ki Anadolu gergin çok. Ve bu gerginlik de her yer de artıyor. Biraz alışılmadık bir durum var. Aslında 4'lük depremler büyük depremler değil ancak, yurdun çeşitli yerlerinde arka arkaya 4'ün üzerinde depremler olması insanı ürpertiyor. 2011 Van depreminde gerginlik Hatay'a doğru kaydı diye belirtmiştim ve bu Bitlis kenet kuşağının devamı Hakkari'ye doğru gidiyor. Buradaki fay uzun bir süredir suskun. Burada bir deprem boşluğu var. Deprem boşluğu ileride deprem olacak yerler anlamına geliyor. Şimdi Hakkari'de arka arkaya depremlerin olmuş olması doğrusu beni düşündürdü."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu bölgede yer kabuğunun kalınlığı yaklaşık 43 km ve bu şu anda kırılmamak üzere direniyor. Ancak burada kabuğu kıracak kadar bir gerginlik birikmişse burada 7 civarında bir deprem beklenir. Burada bir zamanlama vermek mümkün değil ancak burası kırılmaya aday bir bölge" diyen Ahmet Ercan sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki her 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir büyük deprem beklemek yanlış olur. Ancak jeofizik anlamında diyor ki bize: Ben geliyorum!"
İlkbahara gelmeden bir depremin meydana geleceğini açıklayan Prof.Dr. Ahmet Ercan, "Şu veya bu şekilde sanıyorum ki ilkbahara gelmeden bir deprem göreceğiz. Ama bu nerede olur onu şu anda bilemiyorum. Görüntü maalesef biraz böyle. Gerginliği Anadolu'da bilhassa arttığını gösteriyor. Bunun ana kaynağı da Afrika kıtasının Anadolu'yu güneyden itme 'toslama' hızının artmış olması. Bu kaktırmalarda kırılma dirençlerini etkileyecek ve depremi yaratacaktır" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda