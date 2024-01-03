Son Maçta Sahaya Adımını Atmakla Yetinen Arda Güler Futbolseverlerin Dilinden Kurtulamadı
Son Maçta Sahaya Adımını Atmakla Yetinen Arda Güler Futbolseverlerin Dilinden Kurtulamadı
Bu akşam karşı karşıya gelen Real Madrid - Mallorca maçında yanan yine Arda Güler oldu. Çünkü sahaya adımını atan genç futbolcu, Twitter (X) kullanıcılarından nasibini aldı.
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Genç yaşında Real Madrid formasını terleten Arda Güler, tüm futbolseverleri gururlandırmıştı.
Ancak Real Madrid'e gittiğinden beri sakatlıkların peşini bırakmadığı genç futbolcu, 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı son sakatlığı da atlatarak herkesi sevindirdi.
Bu akşam gerçekleşen Real Madrid - Mallorca maçında son ana kadar Güler'in oyuna dahil olması beklenmişti.
Hal böyle olunca, Arda Güler'in sahaya giriş yaptığı anlar izleyicilerin dilinden kurtulamadı.
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