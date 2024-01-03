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Son Maçta Sahaya Adımını Atmakla Yetinen Arda Güler Futbolseverlerin Dilinden Kurtulamadı

Son Maçta Sahaya Adımını Atmakla Yetinen Arda Güler Futbolseverlerin Dilinden Kurtulamadı

Real Madrid arda güler
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 23:47

Bu akşam karşı karşıya gelen Real Madrid - Mallorca maçında yanan yine Arda Güler oldu. Çünkü sahaya adımını atan genç futbolcu, Twitter (X) kullanıcılarından nasibini aldı. 

Bakalım 👇

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Genç yaşında Real Madrid formasını terleten Arda Güler, tüm futbolseverleri gururlandırmıştı.

Genç yaşında Real Madrid formasını terleten Arda Güler, tüm futbolseverleri gururlandırmıştı.

Ancak Real Madrid'e gittiğinden beri sakatlıkların peşini bırakmadığı genç futbolcu, 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı son sakatlığı da atlatarak herkesi sevindirdi.

Ancak Real Madrid'e gittiğinden beri sakatlıkların peşini bırakmadığı genç futbolcu, 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı son sakatlığı da atlatarak herkesi sevindirdi.

Bu akşam gerçekleşen Real Madrid - Mallorca maçında son ana kadar Güler'in oyuna dahil olması beklenmişti.

Bu akşam gerçekleşen Real Madrid - Mallorca maçında son ana kadar Güler'in oyuna dahil olması beklenmişti.

Burada da bahsettik:

Hal böyle olunca, Arda Güler'in sahaya giriş yaptığı anlar izleyicilerin dilinden kurtulamadı.

Hal böyle olunca, Arda Güler'in sahaya giriş yaptığı anlar izleyicilerin dilinden kurtulamadı.
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1.Harald

onedio artık sana veda vakti geldi. tüm arkadaşlara, yoldaşlara selam olsun. kahraman denen yavşAK seni de unutmayacağım :) 1-2 güne tamamen tek ederim bu di... Devamını Gör