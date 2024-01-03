Aleyna Tilki Yaşadığı Korkunç Olayları Anlatırken Cüneyt Özdemir'in Tepkileri Dikkatleri Çekti
Aleyna Tilki Yaşadığı Korkunç Olayları Anlatırken Cüneyt Özdemir'in Tepkileri Dikkatleri Çekti
Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Aleyna Tilki, 'Korkmuyorum' diyerek yıllarca yaşadıklarını anlattı ve deyim yerindeyse tüylerimizi ürpertti. Ancak o esnada Cüneyt Özdemir'in anlatılanlara tepkisi dikkat çekti.
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Genç yaşta yıldızı parlayan Aleyna Tilki, sektörde göğüs gerdiklerini ilk kez açıkladığında epey ses getirmişti.
"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen Tilki, "Yok olmamı istiyorlar" diyerek isyan etmişti.
Tilki, yaşadığı korkunç şeyleri tek tek Cüneyt Özdemir'in programında anlattı, deyim yerindeyse tüyler ürperdi!
"Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler, gözümün önünde adamın bacağı koptu, beni çöp gibi sahneye attılar" açıklamalarıyla kan donduran Tilki'yi dinleyen Özdemir'in tepkisi ise dikkat çekti.
Tilki'yi gülerek dinleyen Özdemir'in “Savaş muhabirliği yaptım bu kadar tehlike atlatmadım” yanıtı olay oldu.
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Özdemir'in tepkisi sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. 👇
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