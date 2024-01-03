Aleyna Tilki Yaşadığı Korkunç Olayları Anlatırken Cüneyt Özdemir'in Tepkileri Dikkatleri Çekti

Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Aleyna Tilki, 'Korkmuyorum' diyerek yıllarca yaşadıklarını anlattı ve deyim yerindeyse tüylerimizi ürpertti. Ancak o esnada Cüneyt Özdemir'in anlatılanlara tepkisi dikkat çekti.

Detaylar 👇