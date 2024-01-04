Filenin Sultanları'nın Yıldızı İlkin Aydın ile Kardeşinin Çocukluk Fotoğrafları Gözünüzden Kalpler Çıkaracak!
Filenin Sultanları'nın Yıldızı İlkin Aydın ile Kardeşinin Çocukluk Fotoğrafları Gözünüzden Kalpler Çıkaracak!
Aydın Ailesi'nin iki başarılı sporcusu İlkin Aydın ve Demir Aydın'ın abla-kardeş ilişkileri o kadar tatlı ki her gördüğümüzde 'nazar değmesin' demeden geçemiyoruz. Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın ile basketbolcu kardeşi Demir Aydın'ın çocukluk fotoğrafları gözlerinizden kalpler çıkaracak!
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Filenin Sultanları'nın ve Galatasaray'ın yıldızı İlkin Aydın, sosyal medya hesabından sık sık biricik kardeşi Demir Aydın ile paylaşımlar yapıyor.
Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Demir Aydın ise ablasının başarılarıyla gurur duyuyor.
Instagram'da İlkin Aydın hayranı olan "ilkinnvio" hesabı abla-kardeşin çocukluk fotoğraflarını paylaştı.
Gözlerimizden kalpler çıkaran o fotoğraflar için İlkin Aydın, "Ağlıcam" diyerek takipçilerine gösterdi.
İlkin Aydın ve Demir Aydın'ın tatlılığına bakar mısınız❤️
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Kardeşi uzakta olanlar, bu fotoğrafları görünce çok özlediniz değil mi?
İki sporcu kardeşe yeni yılda başarılar!
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