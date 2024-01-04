Filenin Sultanları'nın Yıldızı İlkin Aydın ile Kardeşinin Çocukluk Fotoğrafları Gözünüzden Kalpler Çıkaracak!

Aydın Ailesi'nin iki başarılı sporcusu İlkin Aydın ve Demir Aydın'ın abla-kardeş ilişkileri o kadar tatlı ki her gördüğümüzde 'nazar değmesin' demeden geçemiyoruz. Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın ile basketbolcu kardeşi Demir Aydın'ın çocukluk fotoğrafları gözlerinizden kalpler çıkaracak!