Galatasaray’a Icardi’den Kötü Haber: Icardi ‘Bir Süre Daha’ Oynayamayacak
Galatasaray’a Icardi’den Kötü Haber: Icardi ‘Bir Süre Daha’ Oynayamayacak
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sarı kırmızılı takıma, yıldız futbolcu Icardi’den kötü haber geldi.
Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama göre; yıldız futbolcunun bir süre daha sahalarda olamayacağı belirtildi.
Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda