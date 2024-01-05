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Galatasaray’a Icardi’den Kötü Haber: Icardi ‘Bir Süre Daha’ Oynayamayacak

Galatasaray’a Icardi’den Kötü Haber: Icardi ‘Bir Süre Daha’ Oynayamayacak

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.01.2024 - 14:29 Son Güncelleme: 05.01.2024 - 14:51

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Sarı kırmızılı takıma, yıldız futbolcu Icardi’den kötü haber geldi.

Sarı kırmızılı takıma, yıldız futbolcu Icardi’den kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama göre; yıldız futbolcunun bir süre daha sahalarda olamayacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama göre; yıldız futbolcunun bir süre daha sahalarda olamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

'Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.'

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