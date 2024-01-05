'Türkiye'nin Gurur Duyacağı Bir Yıldız Olmak İstiyorum' Diyen Inji'nin Canlı Performansı Yine Eleştirildi

Milliyet'in 'Uçuş Modu' programına konuk olan Inji'nin canlı performansı yine eleştiri konusu oldu. Bellydancing şarkısı ile ortalığı kasıp kavuran Inji, geçtiğimiz günlerde de O Ses Yılbaşı programındaki performansı ile eleştirilmişti.