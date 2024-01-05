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'Türkiye'nin Gurur Duyacağı Bir Yıldız Olmak İstiyorum' Diyen Inji'nin Canlı Performansı Yine Eleştirildi

'Türkiye'nin Gurur Duyacağı Bir Yıldız Olmak İstiyorum' Diyen Inji'nin Canlı Performansı Yine Eleştirildi

Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 11:16

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Milliyet'in 'Uçuş Modu' programına konuk olan Inji'nin canlı performansı yine eleştiri konusu oldu. Bellydancing şarkısı ile ortalığı kasıp kavuran Inji, geçtiğimiz günlerde de O Ses Yılbaşı programındaki performansı ile eleştirilmişti.

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Uçuş Modu'nda Mayk Can Şişman ve Beste Sırapınar'ın konuğu olan Inji, "İnji kim? İnji'nin gerçek adı ne? Bellydancing nasıl ortaya çıktı? Dünya'da adını bu kadar fazla duyurmak ona ne hissettiriyor? Bundan sonraki plan ve hayalleri neler?" gibi sorulara cevap verdi.

Uçuş Modu'nda Mayk Can Şişman ve Beste Sırapınar'ın konuğu olan Inji, "İnji kim? İnji'nin gerçek adı ne? Bellydancing nasıl ortaya çıktı? Dünya'da adını bu kadar fazla duyurmak ona ne hissettiriyor? Bundan sonraki plan ve hayalleri neler?" gibi sorulara cevap verdi.

Inji'nin O Ses Yılbaşı programındaki performansı ve gelen tepkileri burada paylaşmıştık: 👇

Milliyet'in YouTube kanalında canlı olarak Bellydancing söyleyen Inji yine eleştirilerin hedefi oldu.

Milliyet'in YouTube kanalında canlı olarak Bellydancing söyleyen Inji yine eleştirilerin hedefi oldu.

İşte o performans: 👇

Inji Kimdir?

Inji'nin o canlı performansına gelen yorumlar: 👇

Inji'nin o canlı performansına gelen yorumlar: 👇
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pikasevde

ne bu herkes kızdan nefret etmiş ınji bence bu yüzden türkiyede yaşamıyor zaten yurtdışında müziğini sergiliyor bence kız o kadar itici değil yani

pikasevde

ve ayrıca şarkısı da çok eğlenceli ben sevdim spotify de de diğer yaptığı müzikleri dinledim güzel bence

ruzgar123

amk izzet altınmeşe yi de sevmiyorsunuz bunu da sevmiyorsunuz seçin birini