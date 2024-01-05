Yine Fiziğini Konuşturdu! Yeni Yıla Brezilya'da Giren Şevval Şahin Yazı Erken Getirdi
Yine Fiziğini Konuşturdu! Yeni Yıla Brezilya'da Giren Şevval Şahin Yazı Erken Getirdi
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2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin son zamanların en çok dikkat çeken ismi.
Yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Şevval Şahin'in neredeyse her cümlesi olay oluyor.
Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımları olay olan ve kusursuz fiziğini göstermekten çekinmeyen Şevval Şahin cesur pozlar da veriyor.
2024 yılına Brezilya'da giren Şevval Şahin'in bu pozunu şu notla paylaştı; "Mutlu yıllar millet 👸🏼🤍 Sayfaları çevirmek. Bölümlerin sonlandırılması. Köprüleri yakmak ve kitapları kapatmak. Mevsimlerin değişmesi, güneşin batması. Eski olanı bırakmak ve gelecek olanı kucaklamak. Fark yaratan şey değişimdir. Hayatı var eden şey değişimdir. Kalbimi yeni başlangıçlara açıyor ve 2024'ü karşılarken hayallerimin hayatını yaratıyorum."
Yeni yılını Brezilya'da kutlamasının ardından uzun bir tatil yapan Şevval Şahin nefis pozlar paylaştı.
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Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin daha fazla soğuklara dayanamayıp kendisini Brezilya'nın sıcağına bıraktı.
Kıskandıran vücudu hepimize adeta "Yaza hazırlanmalıyız!" çağrısı yaptı.
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Hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok yorum yağdı.
Lütfen artık biri bu vücudun formülünü versin!
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Şevval Şahin'in fotoğraflarına gelen yorumlar ise;
Nerede lütfen söyleyin!!!
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İnanamayanlar da var.
Fazla zayıf olduğunu düşünenler de var.
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