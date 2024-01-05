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Yine Fiziğini Konuşturdu! Yeni Yıla Brezilya'da Giren Şevval Şahin Yazı Erken Getirdi

Yine Fiziğini Konuşturdu! Yeni Yıla Brezilya'da Giren Şevval Şahin Yazı Erken Getirdi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.01.2024 - 12:31

Her yaptığı olay olan Miss Turkey güzeli Sevval Şahin yeni yıla Brezilya'da girdi. Daha fazla soğuk günlere dayanamayan Şevval Şahin kendini sıcak kumlara, güneşe ve denizin kollarına teslim etti.

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2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin son zamanların en çok dikkat çeken ismi.

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin son zamanların en çok dikkat çeken ismi.

Yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Şevval Şahin'in neredeyse her cümlesi olay oluyor.

Yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Şevval Şahin'in neredeyse her cümlesi olay oluyor.

Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımları olay olan ve kusursuz fiziğini göstermekten çekinmeyen Şevval Şahin cesur pozlar da veriyor.

Instagram'ı da oldukça aktif kullanıyor. Paylaşımları olay olan ve kusursuz fiziğini göstermekten çekinmeyen Şevval Şahin cesur pozlar da veriyor.

2024 yılına Brezilya'da giren Şevval Şahin'in bu pozunu şu notla paylaştı; "Mutlu yıllar millet 👸🏼🤍 Sayfaları çevirmek. Bölümlerin sonlandırılması. Köprüleri yakmak ve kitapları kapatmak. Mevsimlerin değişmesi, güneşin batması. Eski olanı bırakmak ve gelecek olanı kucaklamak. Fark yaratan şey değişimdir. Hayatı var eden şey değişimdir. Kalbimi yeni başlangıçlara açıyor ve 2024'ü karşılarken hayallerimin hayatını yaratıyorum."

2024 yılına Brezilya'da giren Şevval Şahin'in bu pozunu şu notla paylaştı; "Mutlu yıllar millet 👸🏼🤍 Sayfaları çevirmek. Bölümlerin sonlandırılması. Köprüleri yakmak ve kitapları kapatmak. Mevsimlerin değişmesi, güneşin batması. Eski olanı bırakmak ve gelecek olanı kucaklamak. Fark yaratan şey değişimdir. Hayatı var eden şey değişimdir. Kalbimi yeni başlangıçlara açıyor ve 2024'ü karşılarken hayallerimin hayatını yaratıyorum."

Yeni yılını Brezilya'da kutlamasının ardından uzun bir tatil yapan Şevval Şahin nefis pozlar paylaştı.

Yeni yılını Brezilya'da kutlamasının ardından uzun bir tatil yapan Şevval Şahin nefis pozlar paylaştı.
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Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin daha fazla soğuklara dayanamayıp kendisini Brezilya'nın sıcağına bıraktı.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şevval Şahin daha fazla soğuklara dayanamayıp kendisini Brezilya'nın sıcağına bıraktı.

Kıskandıran vücudu hepimize adeta "Yaza hazırlanmalıyız!" çağrısı yaptı.

Kıskandıran vücudu hepimize adeta "Yaza hazırlanmalıyız!" çağrısı yaptı.

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Hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok yorum yağdı.

Hem fiziğine hem de tatil pozlarına birçok yorum yağdı.

Lütfen artık biri bu vücudun formülünü versin!

Lütfen artık biri bu vücudun formülünü versin!
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Şevval Şahin'in fotoğraflarına gelen yorumlar ise;

Şevval Şahin'in fotoğraflarına gelen yorumlar ise;

Nerede lütfen söyleyin!!!

Nerede lütfen söyleyin!!!

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İnanamayanlar da var.

İnanamayanlar da var.

Fazla zayıf olduğunu düşünenler de var.

Fazla zayıf olduğunu düşünenler de var.

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