Danimarka'nın Taze Kraliçesi Mary'nin Tarzının Kate Middleton'a Olan Benzerliği Şaşırtı!
Danimarka'nın Taze Kraliçesi Mary'nin Tarzının Kate Middleton'a Olan Benzerliği Şaşırtı!
Danimarka'nın taze Kraliçesi olan Mary Elizabeth Donaldson dikkat çeken isimlerden biri. Çok konuşulmasının nedenlerinden biri de Kate Middleton'la olan tarz benzerliği. Aynı elbiseyi tercih etmeleri ve çok kez pişti olmaları akıllara 'Kim kimi taklit ediyor?' sorusunu getirdi!
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Asaleti, tarzı ve duruşuyla tam da Kraliyet Ailesine yakışır olan Kate Middleton zaman zaman aile meseleleri zaman zaman da Kraliyet kurallarıyla gündem oluyor.
Zarif Kate Middleton, eşi Prens William'ın annesi Diana'nın da izinden çok kez gidiyor. Kraliyet kurallarını zaman zaman eziyor ama yine de nerede durması gerektiğini biliyor.
Diana'nın izinden gitse de onun kadar asi ve sert olması da imkansız. Çünkü Kate adeta Kraliyet Ailesinden olmak için doğmuş.
Tarzıyla çoğu zaman ön plana çıkan ve her giydiği olay olan Kate Middleton modaya yön veren ve herkese ilham olan biri.
Tabii Kraliyet'in önde gelen isimlerinden biri olarak çokça taklit ediliyor.
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Danimarka'nın veliaht prensesi Mary, Kraliçe Margrethe II'nin sürpriz bir şekilde tahttan çekilmesiyle, yeni Kraliçe olacak.
51 yaşındaki taze Kraliçe son günlerin en çok konuşulan ismi. Halktan biri olması ve Danimarka Prensi Frederik ile evlenmesiyle adını duyurdu.
Yine halktan biri olarak İngiliz Kraliyet Ailesine giren Prenses Kate Middleton, yeni Kraliçe Mary'yle gündeme geldi.
Mary'nin kendisinden 10 yaş küçük Kate Middleton'la en büyük benzerlikleri ise tarzları...
Bazen aynı elbiseleri tercih etmeleri bazen ise benzer elbiseleri tercih etmeleriyle gündem oldular.
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Chanel'in eski tasarımcısı Karl Lagerfeld bir zamanlar onları 'kraliyet kız kardeşleri' olarak adlandırmıştı.
Sadece kıyafetleri değil aslında fiziksel özelliklerinin benzemesiyle de dikkat çekiyor. İkiside uzun boylu, ince fizikli, kumral ve nerdeyse saçları bile benzerlik gösteriyor.
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Peki sizce kim kimi kopyalıyor? Tarzlarının bu kadar benzemesi tesadüf mü yoksa?
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