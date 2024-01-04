Danimarka'nın Taze Kraliçesi Mary'nin Tarzının Kate Middleton'a Olan Benzerliği Şaşırtı!

Danimarka'nın taze Kraliçesi olan Mary Elizabeth Donaldson dikkat çeken isimlerden biri. Çok konuşulmasının nedenlerinden biri de Kate Middleton'la olan tarz benzerliği. Aynı elbiseyi tercih etmeleri ve çok kez pişti olmaları akıllara 'Kim kimi taklit ediyor?' sorusunu getirdi!