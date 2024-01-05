Doğu Demirkol, "NBC ve Zeki Demirkubuz'u Galaya Çağıracak mısınız" Sorusuna Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü
Doğu Demirkol, "NBC ve Zeki Demirkubuz'u Galaya Çağıracak mısınız" Sorusuna Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü
'Yaşam Koçu' filminin galasına gün sayan Doğu Demirkol Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı da davet etti. Ancak ünlü oyuncu Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ın aynı anda galaya teşrif etmemesinin daha iyi olacağını da söylemeden edemedi.
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Biliyorsunuz ki Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un dostluklarının yerini küslük almıştı.
Ünlü ikilinin neden küstüğü bilinmese de ortaya türlü türlü iddialar atılmıştı.
Sonradan küslüğün sebebinin "Cannes davası" olduğunu öğrenmiştik.
İki ünlü yönetmenin arasındaki tartışmanın daha soğumamış olması tüm sanat camiasını biraz geriyor desek yalan olmaz.
Bildiğiniz üzere Doğu Demirkol yeni projesi Yaşam Koçu'nun galasına gün sayıyor.
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12 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Yaşam Koçu'nda Demirkol, Yağmur Tanrısevsin ile başrolü de paylaşacak.
Demirkol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide yeni filmi ile ilgili sorulara cevap verdi.
Doğu Demirkol, “Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı Yaşam Koçu filminin galasına davet ettiniz mi?” sorusuna yanıt verirken biraz zorlandı.
Ünlü oyuncu soruya "Ettim. Yani net bir şey söylemediler, gelmeye çalışırız gibi oldu. İkisi aynı anda teşrif etmezse daha iyi olur.” cevabını verdi.
İşte o anlar 👇🏼
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Sizce ikilinin bir arada galaya katılması durumunda ne olur? Yorumlarda buluşalım!
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