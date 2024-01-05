Doğu Demirkol, "NBC ve Zeki Demirkubuz'u Galaya Çağıracak mısınız" Sorusuna Verdiği Cevapla Herkesi Güldürdü

'Yaşam Koçu' filminin galasına gün sayan Doğu Demirkol Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ı da davet etti. Ancak ünlü oyuncu Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ın aynı anda galaya teşrif etmemesinin daha iyi olacağını da söylemeden edemedi.

Detaylar 👇🏼